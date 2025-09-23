Redacción Euskadi 23 SEP 2025 - 11:53h.

Una devastada explanada del Guggenheim acoge el rodaje de la serie postapocalíptica

BilbaoLa serie de televisión estadounidense postapocalíptica ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’ ha escogido Bilbao para el rodaje de algunas escenas de su cuarta y última temporada. Bilbao se ha convertido en los últimos años en el escenario escogido por muchas series y películas para rodar.

En concreto, el equipo ha tomado, durante las últimas horas, la explanada del Museo Guggenheim, junto a la imponente araña de nueve metros de la artista francesa-americana Louise Bourgeois, y la ha transformado en un espacio donde reina la devastación.

Este lunes el actor Norman Reedus metido en la piel de Daryl rodó bajo una intensa lluvia y un amenazador cielo gris plomizo, ‘made in’ Bilbao, las escenas en torno a coches calcinados y contenedores volcados. Un "vertedero" que ha atraído a bilbaínos y visitantes.

El spin-off de 'The Walking Dead', dedicado al personaje de Daryl Dixon, se estrenó en 2023 y se han rodado tres temporadas, la última se estrenó el pasado 7 de septiembre. En esta cuarta y última temporada de la producción de AMC, que se graba esta semana en Bilbao, se incorporarán otras localizaciones españolas como Galicia, Madrid, Andalucía, Segovia o Toledo.

En los últimos años, las producciones audiovisuales eligen Bilbao como escenario para llevar a cabo los rodajes de serie de televisión o películas. Solo en 2023, se contabilizaron 151 producciones que movilizaron a 1.113 personas y 1.026 días de grabación.