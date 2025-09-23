'The Walking Dead' siembra la devastación durante su apocalíptico rodaje en el Museo Guggenheim de Bilbao
Una devastada explanada del Guggenheim acoge el rodaje de la serie postapocalíptica
BilbaoLa serie de televisión estadounidense postapocalíptica ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’ ha escogido Bilbao para el rodaje de algunas escenas de su cuarta y última temporada. Bilbao se ha convertido en los últimos años en el escenario escogido por muchas series y películas para rodar.
En concreto, el equipo ha tomado, durante las últimas horas, la explanada del Museo Guggenheim, junto a la imponente araña de nueve metros de la artista francesa-americana Louise Bourgeois, y la ha transformado en un espacio donde reina la devastación.
Este lunes el actor Norman Reedus metido en la piel de Daryl rodó bajo una intensa lluvia y un amenazador cielo gris plomizo, ‘made in’ Bilbao, las escenas en torno a coches calcinados y contenedores volcados. Un "vertedero" que ha atraído a bilbaínos y visitantes.
El spin-off de 'The Walking Dead', dedicado al personaje de Daryl Dixon, se estrenó en 2023 y se han rodado tres temporadas, la última se estrenó el pasado 7 de septiembre. En esta cuarta y última temporada de la producción de AMC, que se graba esta semana en Bilbao, se incorporarán otras localizaciones españolas como Galicia, Madrid, Andalucía, Segovia o Toledo.
En los últimos años, las producciones audiovisuales eligen Bilbao como escenario para llevar a cabo los rodajes de serie de televisión o películas. Solo en 2023, se contabilizaron 151 producciones que movilizaron a 1.113 personas y 1.026 días de grabación.