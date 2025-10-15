Maitena Berrueco 15 OCT 2025 - 06:00h.

Este can, mezcla de Labrador y Setter, de 8 años está especializado en detectar drogas, billetes y armas

Conan, el nuevo cachorro de la Policía Nacional: "Bienvenido a la familia azul"

BilbaoIvo lleva desde que tenía seis meses, demostrando sus cualidades como perro policía. En sus ocho años de vida, su ayuda ha sido determinante para el esclarecimiento de numerosas e importantes investigaciones policiales, de ahí que este mes de octubre su trayectoria haya sido reconocida, junto a la de otros siete compañeros de cuatro patas de toda España.

El pasado 2 de octubre, durante los actos centrales de celebración del Día de la Policía 2025, en Vigo, ‘Ivo’ se convirtió en el primer perro vasco en recibir una mención honorífica de la Dirección General de la Policía Nacional. Un reconocimiento compartido al can y también al policía que le adiestra y con el que convive. Aunque en esta ocasión, todo el protagonismo sea para este can de pelo negro que a sus ocho años presume de un olfato prodigioso.

Ivo es un mestizo de Labrador y Setter que, desde 2017, cuando solo tenía dos meses, convive en el domicilio familiar de su guía, una práctica habitual dentro de la Unidad de Guías Caninos, "normalmente cada policía se responsabiliza de dos perros y los subinspectores de uno", detalla el subinspector Bezanilla, jefe de la Unidad Especial de Guías Caninos en Bilbao.

En Euskadi, 13 perros trabajan en esta unidad canina con sede en la localidad vizcaína de Basauri. Desde aquí, todos ellos viajan para resolver casos por todo el País Vasco, Navarra y La Rioja. Ivo está especializado en la detección de drogas, armas y billetes de curso legal, una labor de rastreo a la que le ayuda su olfato pero, sobre todo, su carácter “juguetón”. A buen seguro, si Ivo pudiera elegir entre la medalla y su juguete favorito, se decantaría, sin dudarlo, por este último, porque “está loco por su pelota”.

Drogas, billetes y armas

Esa es una de las cualidades para que un can se convierta en un buen agente de cuatro patas. La razón, la explica el subinspector Bezanilla, jefe de la Unidad Especial de Guías Caninos en Bilbao: “La base del adiestramiento es el juego y es esencial encontrar el juguete perfecto para cada uno de los perros”, porque ese juguete servirá de “premio” cuando el animal marque la presencia de explosivos, drogas o armas. Para Ivo ese premio es su pelota, para el perro del subinspector lo es “un frisby”.

En los perros policía, como en casi todo, la moda impone su dictadura y, en la actualidad, a la raza por excelencia, la de Pastores Alemanes, se suman otras como la de Pastores Belgas Malinois, siete de los 13 perros que hay en Basauri son precisamente de esta última raza. Además, hay cuatro Labradores, un perro de aguas y el propio Ivo, que es “peculiar” porque se trata de una mezcla de Labrador y Setter, que “no suele ser muy habitual”.

Además de esa singularidad, quienes lo conocen no dudan en definir a Ivo como “un máquina”, un perro “muy juguetón y “activo” que, además de trabajar con un policía, convive con él y su familia desde que tenía dos meses. Mientras que en su jornada laboral es un perro que “no para”, cuando llega a casa a Ivo le gusta “tumbarse y quedarse frito”. Un descanso del guerrero que Ivo interrumpe gustosamente para jugar con la hija de su compañero, a la que adora.

Estos agentes caninos colaboran con todas las unidades policiales, desde Extranjería a Policía Judicial. Lo mismo lo hacen en casa que les toca viajar a otros puntos del territorio nacional para ayudar en distintas investigaciones. Así, por ejemplo, hace dos años Ivo ayudó a localizar en diferentes domicilios de Logroño: cocaína, heroína y un total de 14.257 euros. Ese mismo año, en la localidad guipuzcoana de Irun, durante el registro de varios autobuses que cruzan la frontera hacia Francia, este perro marcó positivo en dos maletas, que efectivamente guardaban en su interior 19 kilos de Marihuana.

Entre los casos más recientes en los que Ivo ha sido relevante para la investigación policial destacan en 2024, la requisa de un piso en la localidad de Irun (Guipúzcoa) donde el perro ayudó a localizar 18,58 grs Cocaína, 166 grs Hachís y 20.605 Euros. También el pasado año, esta vez en Vitoria, Ivo halló en un piso de Vitoria: cocaína, heroína, hachís, marihuana, speed, éxtasis, entre otras sustancias.