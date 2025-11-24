Maitena Berrueco 24 NOV 2025 - 04:00h.

Isabel Abascal acaba de ser premiada como una de las mejores emprendedoras de España

El plástico del futuro se fabricará con residuos orgánicos y apostará por la innovación sostenible

BilbaoUn premio, en un programa de incubación de ideas de la BBK, le dio a Isabel Abascal (Getxo, Vizcaya) el impulso para poner en marcha, junto a otra mujer vizcaína, Itziar Aretxabala, su empresa Compostree. Tres años después, y varios reconocimientos más mediante, Isabel acaba de ser premiada como una de las mejores emprendedoras de España en la cuarta edición de los 'Women Startup Awards', una iniciativa para promover y visibilizar a las mujeres emprendedoras en el Estado.

Isabel ha sido galardonada en la categoría Ideación, por aquella “idea loca” que tuvo hace tres años: lanzar una alternativa biodegradable y compostable a los protectores de plástico que se usan en la plantación de árboles y arbustos. Pero retrocedamos al momento exacto en el que germinó, y nunca mejor dicho, la idea.

Esta vizcaína, de 53 años y madre de familia numerosa, estaba a punto de cumplir tres décadas trabajando en una consultora, cuando decidió dar un giro a su vida y “buscar algo diferente, un reto personal y profesional”. En esas andaba, cuando un día acompañó a su hijo a plantar árboles y descubrió que los tubos o mallas que se emplean para proteger las plantas del ataque de animales o de las inclemencias meteorológicas “están hechas de plástico”.

Un material que tras años en la naturaleza se degrada y que, pocas veces, una vez que han cumplido su función, son retirados. �“Algunos en el sector forestal decían que los recogían, pero aun así, de hacerlo van directamente al vertedero, porque no se pueden reciclar”.

La fórmula secreta

Aquel descubrimiento sumado a las conversaciones con su amigo Patxi, que trabaja en el sector de las bolsas compostables, hicieron el resto: crearía unos protectores no contaminantes, sin plásticos. Su idea es, hoy en día, un producto que ya fabrican y comercializan.

Se trata de un protector elaborado con residuos orgánicos, cuya fórmula Isabel guarda “como el secreto de la coca cola”, y un biopolímero compostable certificado. El resultado es un material flexible, con forma de tubo, aunque se almacena como una lámina; que sustituye el uso de bridas por unas hendiduras para colocar las estacas, “lo que evita que las bridas queden tiradas en los bosques”; y que tiene un color marrón por lo que “parecen cortezas de árbol”.

Pero además, este material se integra nuevamente en el ciclo natural sin dejar residuos, “desde luego en menos tiempo que tarda en desaparecer el plástico”, aunque sin concretar el tiempo que podría tardar en desaparecer, “porque depende de muchos factores como la humedad o los microorganismos de la tierra”. En cualquier caso, esta emprendedora es partidaria “de retirar de nuestros bosques, todo aquello que los seres humanos llevamos allí” y que los protectores de Compostree, una vez cumplida su función, acaben “en el contenedor marrón”.

Este 2025, los nuevos protectores ‘made in’ Euskadi han empezado a probarse dentro y fuera de nuestras fronteras: Vizcaya, Burgos y Galicia, entre otros lugares. Algunos de quienes han probado a plantar con estos protectores no contaminantes, ya han repetido y esa es “la mejor de las noticias” para Isabel que advierte de que el problema reside en que “las administraciones públicas subvencionan el uso de protectores de plástico” y aboga porque esta práctica deje de realizarse.

Actualmente, junto a Isabel e Itziar, el equipo de Compostree lo conforman Tanis y Jose. El 80% de la empresa se escribe en femenino: “Nosotras somos la pasión, la innovación y el impacto”, mientras que ellos son “el 20% de análisis”.