Redacción Euskadi 11 FEB 2026 - 12:44h.

El marido huyó saltando por la ventana en el momento en el que la Policía accedía por la fuerza a la vivienda

Siete años de prisión para el hombre que encerró sin comida a su mujer y a dos perros mientras él gastaba su dinero

Compartir







BilbaoLa Policía Municipal de Bilbao busca a un hombre que escapó por la ventana de su domicilio cuando los agentes se personaron allí tras ser alertados por la propia mujer de una fuerte discusión en la que se habían proferido amenazas. El hombre no la dejaba salir de la vivienda, ni a ella ni a las dos hijas, ambas menores.

Ocurrió de madrugada, la noche del lunes al martes, cuando una mujer llamó al 092 para avisar de una fuerte discusión con su pareja, que le había amenazado y además, le impedía salir de casa a ella y a sus dos hijas pequeñas, de 8 y 10 años.

Varias patrullas se personaron en la vivienda y ante la negativa del individuo de abrirles la puerta y temiendo por la seguridad de la mujer y las pequeñas, la Policía de Bilbao optó por derribarla y acceder por la fuerza. El hombre aprovechó para huir por una de las ventanas de la vivienda, un primer piso, y, por el momento, no ha sido localizado.

Sin denuncia

Mientras el sospechoso, que al parecer cuenta con varias órdenes de alejamiento previas, escapaba, la policía logró entrar y poner a salvo a la mujer y las niñas encerradas por el marido, pero que se encontraban ilesas. Las tres fueron trasladadas al domicilio de los padres de ella y abuelos de las niñas.

PUEDE INTERESARTE Encierra y encandena a su mujer durante 20 años en China: tienen 8 hijos

La mujer no ha querido presentar denuncia contra su pareja, pero eso no ha evitado que la Policía Municipal de Bilbao mantenga abierta la investigación por lo ocurrido en el interior de esa vivienda del barrio Rekalde-Larraskitu.