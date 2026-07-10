Maitena Berrueco 10 JUL 2026 - 07:30h.

Educación basa su decisión en que la distancia entre el domicilio y el centro educativo es inferior a 4 kilómetros

La decisión les obligaría a ir caminando o en bici por una carretera peligrosa, pensada para los coches y sin arcenes

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San SebastiánDeberían estar disfrutando de las vacaciones de verano, tras finalizar el curso escolar 2025/2026, pero más de 40 estudiantes guipuzcoanos y sus familias pasan estos días batallando para que el Gobierno vasco no les deje sin el autobús escolar a partir del próximo mes de septiembre.

A finales de este pasado junio, Educación comunicó a estas familias de Zaldibia que el próximo curso, sus hijas e hijos, de entre 13 y 16 años, no tendrán autobús para ir y volver del instituto. La razón para quitarles el transporte es que viven a menos de 4 kilómetros del centro escolar, ubicado en la cercana localidad de Ordizia. En realidad, a 3,8 kilómetros, 200 metros les impedirán contar con este servicio.

Así estos alumnos que van a empezar 3º y 4º de la ESO, tendrán que ir a clase en vehículos particulares o bien, en bicicleta o andando “por una carretera destinada para los coches”, dado que no existe un camino, como tal, que una los dos municipios y la carretera ni siquiera tiene aceras.

Hora y media, a pie

La decisión del departamento de Educación del Gobierno Vasco de dejar a los alumnos de 3º y 4º de ESO sin autobús para ir al instituto está basada en el Decreto 164/2023 que regula el transporte escolar y que contempla que para alumnos de 3º y 4º de la ESO, el servicio de transporte gratuito solo corresponde cuando la distancia entre el domicilio y el centro escolar es de mínimo 4 kilómetros. Unas cifras que se sostienen sobre el papel, pero que para los afectados no tienen sentido si el recorrido entre Zaldibia y Ordizia, aunque inferior a 4 kilómetros, no se puede hacer garantizando la seguridad de los chavales.

“A partir de septiembre, más de 40 estudiantes de Zaldibia tendrán que desplazarse diariamente al instituto de una manera difícil y, desde todos los puntos de vista, perjudicial y peligrosa”, apuntan. Cerca de hora y media, para ir y volver del instituto, a pie y por una carretera peligrosa. Aun faltan casi dos meses para que arranque el nuevo curso y los estudiantes de Zaldibia y sus familias han comenzado a organizarse en defensa de los derechos de sus hijos y de futuros estudiantes que pasen al segundo ciclo de la Educación Secundaria. Una lucha a la que el Ayuntamiento de Zaldibia ya se ha mostrado dispuesto a unirse si Educación no rectifica, esta misma semana han aprobado, por unanimidad, una Declaración Institucional a favor de garantizar el transporte escolar.

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