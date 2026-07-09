Irán promete que "no dejará sin respuesta las agresiones del Ejército estadounidense"

EEUU ataca a Irán en pleno repunte de las tensiones en el estrecho de Ormuz

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Donald Trump ha roto la paz con Irán, tras una breve tregua del conflicto iniciado por EEUU e Israel. Las tropas del Comando Central estadounidense han vuelto a atacar instalaciones iraníes por segunda noche consecutiva y Teherán ha respondido en un fuego cruzado que eleva la tensión regional a máximos, tras la ruptura del alto el fuego.

Los bombardeos de Estados Unidos impactaban sobre objetivos estratégicos iraníes, como esta torre de control marítimo de Chabahar, al sur del país.

Es la primera vez que el Comando Central estadounidense ataca esta zona desde la tregua. Trump cumple, así, la amenaza que, horas antes, hacía en la cumbre de la OTAN y, de vuelta en su avión se jactaba del duro golpe propinado en los últimos ataques a los que llegó a comparar con un partido de fútbol con ventaja para Estados Unidos. "Sería como un 20 a 1", aseguró para explicar la proporción de la ofensiva.

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Irán promete venganza tras los últimos ataques de EEUU

La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado de ataques contra instalaciones "clave" de Estados Unidos en Kuwait y Bahréin, apenas "una hora después" de la nueva oleada de bombardeo estadounidense contra el territorio iraní, la segunda jornada consecutiva de ofensiva contra la República Islámica.

Los mandos militares iraníes han asegurado haber "destruido" la "infraestructura e instalaciones clave" en las bases estadounidense de Arifjan y Ali al Salem, en Kuwait, así como en la base aérea estadounidense Sheij Isa y Jufair, en Bahréin, según un comunicado difundido por la agencia Tasnim.

"Estados Unidos, que incumple sus compromisos, al violar todos sus compromisos, volvió a atacar varias zonas costeras del sur de Irán y dos puentes en las provincias orientales que conducen a la sagrada Mashad", ha precisado la Guardia Revolucionaria avanzando que "si se repite la agresión" sus "respuestas contundentes se ampliarán a otras bases estadounidenses" repartidas por la región de Oriente Próximo.

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De este modo, el órgano castrense ha garantizado que "los guerreros del Islam no dejarán sin respuesta las agresiones del Ejército estadounidense, asesino de niños".

Las autoridades de Kuwait han asegurado, en la misma madrugada de este jueves, estar enfrentando ataques con misiles y drones contra su territorio, así como las de Bahréin han informado de la activación de las sirenas de alarma, poco después de la nueva ola de ataques estadounidenses contra diversos puntos de la República Islámica.

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"Las defensas aéreas de Kuwait están respondiendo en estos momentos a amenazas hostiles de misiles y drones", ha anunciado el Ejército kuwaití en un mensaje en redes en el cual ha subrayado que "las explosiones que puedan oírse son el resultado de la interceptación de objetivos hostiles por parte de los sistemas de defensa aérea".