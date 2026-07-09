Se elevan a 40 los españoles fallecidos en los terremotos en Venezuela

Europa Press 09 JUL 2026 - 12:23h.

Exteriores eleva a 40 la cifra de españoles fallecidos a causa del seísmo

En total, ya son 3.811 las víctimas mortales por el doble terremoto registrado en Venezuela el pasado 24 de junio

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El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, ha elevado este jueves a 40 la cifra de españoles fallecidos, 4 más que en la última actualización de este miércoles.

Autoridades venezolanas reportan un total de 3.811 víctimas mortales derivadas del doble terremoto registrado en Venezuela el pasado 24 de junio, según ha informado en rueda de prensa el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez.

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Se trata de un aumento de 126 victimas en relación al balance anterior, mientras que la cifra de personas heridas se mantiene en 16.740. Los seísmos de magnitud 7,5 y 7,2 han dejado además importantes daños sobre 856 edificios, de los cuales 190 han colapsado.

Viviendas enteras también destruidas

En el número total de víctimas, se incluyen 17.907 personas que han perdido sus viviendas o que presentan una afectación "muy severa", explican las autoridades del país, que también han informado de que han atendido a 86.794 familias, rescatando a 6.462 personas, y repartido más de 9.603 toneladas de alimentos.

En estos momentos se encuentran desplegados 4.388 rescatistas internacionales y 30.076 efectivos movilizados para hacer frente a la devastación. Se trata de unas fuertes sacudidas a las cuales han seguido hasta 1.102 réplicas, según el último parte oficial de Caracas.

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Con relación a los campamentos transitorios, Rodríguez ha asegurado que Caracas está "tratando aceleradamente de corregir si se presenta alguna situación u obstáculo, para que cuando la gente llegue a los campamentos sienta la tranquilidad de que hay una mano amiga aferrando la suya".

Son casi 17.000 las personas que se encuentran distribuidas en alguno de los 61 campamentos instalados en La Guaira, Caracas y otras regiones afectadas. Allí, explica, se hace evidente el "fuerte impacto psicológico" que han sufrido las víctimas, por lo que ha puesto en valor la puesta en marcha de canales telefónicos de asistencia con profesionales de la salud mental.