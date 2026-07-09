La Guardia Civil busca el arma y la ropa del detenido para reforzar las pruebas del asesinato de María y Patricia en Mijas

La Guardia Civil se cruzó con la pareja de la mujer asesinada en Mijas cuando iban a registrar un inmueble en Málaga y lo detuvieron

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La investigación del doble crimen de Mijas centra ahora sus esfuerzos en localizar dos pruebas que pueden resultar determinantes para esclarecer lo ocurrido: el arma blanca con la que presuntamente fueron asesinadas María, de 61 años, y su hija Patricia, de 31, y la ropa que habría llevado el principal sospechoso durante el crimen. La búsqueda se produce después de la detención de la pareja sentimental de la madre, arrestado este jueves en Málaga.

Según ha informado Ana Martín, reportera de 'Informativos Telecinco', los agentes registran un inmueble de Málaga capital relacionado con el detenido con la esperanza de encontrar evidencias que permitan reconstruir cómo se produjo el doble homicidio y reforzar las pruebas recopiladas durante la investigación.

El hombre fue detenido este jueves después de que la Guardia Civil se cruzara con él cuando iba a practicar ese registro. Tras su arresto fue trasladado a dependencias de la Comandancia de la Benemérita, mientras el operativo continúa centrado en localizar indicios materiales que ayuden a esclarecer definitivamente lo ocurrido durante la madrugada del pasado miércoles.

El arma del crimen y la ropa, las principales pruebas que busca la Guardia Civil

En estos momentos, los investigadores centran buena parte de sus esfuerzos en localizar el arma blanca con la que presuntamente fueron asesinadas las víctimas. El hallazgo de ese cuchillo permitiría someterlo a los correspondientes análisis periciales y comprobar si presenta restos biológicos u otros indicios compatibles con el doble homicidio.

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La búsqueda también se centra en la ropa que el detenido habría llevado durante la madrugada del crimen. Los agentes consideran que esas prendas podrían conservar restos de sangre, ADN u otras evidencias forenses que permitan vincular de forma objetiva al sospechoso con la escena del crimen.

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El registro practicado este jueves en una vivienda de la calle Pedro Mora de Málaga forma parte de esas diligencias encaminadas a localizar pruebas materiales. La vía donde se desarrolla el operativo ha permanecido acordonada mientras numerosos agentes participan en la búsqueda de evidencias que puedan reforzar la investigación.

Una investigación que sigue abierta

Aunque la detención del principal sospechoso supone un importante avance, la Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer por completo el doble crimen. Paralelamente al registro, los investigadores continúan analizando la actividad y la geolocalización de los teléfonos móviles de las víctimas y de varias personas de su entorno para reconstruir con precisión los movimientos de las horas previas al asesinato.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha reiterado este jueves que la investigación continúa abierta y que no se descarta ninguna hipótesis sobre el móvil del crimen. Entre las líneas de trabajo figura la violencia de género, aunque también se sigue valorando la posibilidad de un robo u otras motivaciones hasta que concluyan las diligencias.

La Guardia Civil trata ahora de completar el puzle de lo sucedido durante la madrugada del miércoles con pruebas materiales que respalden la investigación.

Así ocurrió el doble crimen de María y Patricia en Mijas

Los hechos ocurrieron sobre las 02:15 horas de la madrugada del miércoles, cuando varios vecinos alertaron al 112 de que salían llamas y humo de una vivienda situada en la calle Tulipán, en el núcleo de Las Lagunas de Mijas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos, Guardia Civil, Policía Local y los servicios sanitarios.

Antes de la llegada de los equipos de emergencia, Ángel, pareja de Patricia, acudió al domicilio después de recibir un mensaje que le hizo sospechar que podía estar ocurriendo algo grave. Al llegar encontró a María y Patricia tendidas en el suelo de la cocina mientras el incendio ya se había iniciado, por lo que comenzó a pedir ayuda a los vecinos.

Tras extinguir las llamas, los bomberos localizaron los cuerpos sin vida de madre e hija, ambos con heridas de arma blanca. La principal hipótesis de los investigadores sostiene que las dos mujeres fueron asesinadas en el interior de la vivienda y que, posteriormente, el autor prendió fuego al inmueble con la intención de eliminar pruebas antes de huir.