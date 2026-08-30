Unas 200 personas han lanzado botellas y otros objetos contra los ertzainas

La Ertzaintza ha detenido por desórdenes públicos a catorce personas, cinco menores

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BilbaoEl Departamento vasco de Seguridad ha condenado las agresiones a agentes de la Ertzaintza y de la policía municipal ocurridos esta noche en las fiestas de Bilbao, a quienes ha trasladado su solidaridad.

La Ertzaintza ha detenido por desórdenes públicos a catorce personas, cinco menores, durante la pasada noche en dos altercados distintos, en uno de los cuales unas doscientas personas han lanzado botellas y otros objetos contra los ertzainas, lo que ha causado lesiones a varios de ellos.

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Rechazo de la violencia

En un comunicado, el Departamento de Seguridad ha señalado en que en una sociedad democrática las reglas de la convivencia, tanto los derechos como las obligaciones, deberían ser respetadas por todos.

"Una noche en la que se mezcla la fiesta con el consumo de alcohol y sustancias nunca debe terminar con la violación de esas normas. La fiesta y los distintos consumos nunca debe utilizarse como justificación de conductas violentas", ha subrayado.

Seguridad ha emplazado a la sociedad vasca y a las familias de los detenidos a rechazar comportamientos que pongan en riesgo la seguridad y la convivencia "y a no normalizar la falta de respeto y la violencia contra quienes trabajan por garantizar la seguridad de toda la ciudadanía".