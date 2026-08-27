El objetivo de la huelga es reclamar un convenio propio para el sector y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores

Uno de los primeros momentos de tensión se vivió en las tradicionales bilbainadas de La Pérgola del parque de Doña Casilda, donde un piquete hizo sonar bocinas y otros elementos ruidosos para hacer visibles sus reivindicaciones

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BilbaoLa huelga de los técnicos de espectáculos y eventos volvió a dejar este miércoles una profunda huella en Aste Nagusia. La jornada de paro, convocada para reclamar un convenio propio para el sector y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores, provocó la suspensión de cerca de medio centenar de actividades previstas en la programación festiva de Bilbao.

La movilización, respaldada por Teknikariok y los sindicatos ESK, LAB, UGT, ELA, CCOO y CNT, afectó a conciertos, actuaciones, verbenas y otros espectáculos repartidos por diferentes escenarios de la ciudad. La jornada se convirtió así en una de las más visibles de las protestas que el sector viene desarrollando desde el pasado mes de mayo y que ya habían tenido repercusión en las fiestas de Vitoria-Gasteiz y San Sebastián-Donostia.

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El paro se dejó sentir especialmente en los principales escenarios de Aste Nagusia. Las txosnas mostraron numerosos espacios sin actuaciones programadas, mientras que también se produjeron cancelaciones en otros puntos de la ciudad. Entre los actos afectados estuvieron los pases previstos de Laprast Erromeria en la Plaza Circular, así como distintas propuestas musicales y culturales que finalmente no pudieron celebrarse.

Uno de los gestos más significativos de la jornada se produjo precisamente en las actuaciones de bertsolaris, que pudieron salir adelante sin equipo de sonido. La iniciativa permitió visualizar la importancia del trabajo técnico que hay detrás de los espectáculos y el papel que desempeñan estos profesionales en el desarrollo de conciertos y otros eventos.

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Una jornada marcada por las protestas

Además de las cancelaciones, los técnicos en huelga protagonizaron diferentes acciones durante la jornada. Uno de los primeros momentos de tensión se vivió en las tradicionales bilbainadas de La Pérgola del parque de Doña Casilda, donde un piquete hizo sonar bocinas y otros elementos ruidosos para hacer visibles sus reivindicaciones.

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Las protestas continuaron posteriormente en otros espacios de la ciudad. Los huelguistas desarrollaron acciones informativas en distintos puntos de la programación festiva, entre ellos el entorno de las txosnas, la plaza del Arriaga, el Palacio Euskalduna y varios escenarios musicales.

También se produjeron incidencias durante el concierto que reunía a Urtz y la Bilbao Orkestra Sinfonikoa en Abandoibarra. La actuación comenzó con protestas de los técnicos, lo que provocó una interrupción y la salida temporal de los músicos del escenario. Finalmente, el concierto pudo retomarse, aunque con un importante retraso respecto al horario inicialmente previsto.

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La huelga tuvo, además, consecuencias en la programación del Teatro Arriaga y en distintos espectáculos del Palacio Euskalduna, donde los piquetes también desarrollaron acciones informativas durante la jornada.

El seguimiento del paro fue elevado, según las previsiones trasladadas por los representantes de los trabajadores, que situaban la participación entre el 80% y el 90% del sector. En Euskadi, el ámbito de los espectáculos y eventos agrupa a profesionales de muy diferentes especialidades, como técnicos de sonido e iluminación, regidores, montadores, personal de producción y otros trabajadores imprescindibles para la puesta en marcha de conciertos, representaciones y grandes eventos.

El cambio del concierto de ETS

La huelga también estuvo marcada por la polémica generada en torno al concierto de En Tol Sarmiento (ETS), uno de los eventos más esperados de la programación. La actuación, que inicialmente estaba prevista para el miércoles en el parque Europa, fue adelantada al martes con autorización municipal, evitando así que coincidiera con la jornada de paro.

El cambio permitió que el concierto se celebrara, pero generó críticas entre los trabajadores en huelga, que consideran que la modificación refleja algunos de los problemas que denuncian en el sector, entre ellos las modificaciones de horarios y la escasa previsión con la que, según sostienen, se organizan en ocasiones los trabajos.

La jornada de Bilbao fue la cuarta gran convocatoria de huelga desarrollada por el sector desde el inicio de las movilizaciones. Antes, los paros ya habían coincidido con las fiestas de Vitoria-Gasteiz y San Sebastián-Donostia, donde también se registraron cancelaciones y modificaciones en la programación.