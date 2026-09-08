Maitena Berrueco 08 SEP 2026 - 19:30h.

La calificación mínima será de dos estrellas y la máxima, de lujo, de cuatro estrellas para los campings

El turismo en campings crece: españoles y extranjeros llenan los alojamientos de verano

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Vitoria-GasteizEuskadi ‘is diferent’, hasta a la hora de clasificar la calidad de sus campings con dibujitos de tiendas de campaña, en lugar de las clásicas estrellas que lucen hoteles u otros establecimientos. A mayor número de tiendas de campaña, cuatro como máximo, mayor sensación de lujo, algo así como las cinco estrellas de un hotel, la máxima calificación posible en España.

Así, ha sido hasta ahora, pero el País Vasco está a un paso de dejar atrás este sistema y homologar la clasificación de los 22 campings vascos a la clasificación del Estado y de Europa.

El cambio llevaba tiempo siendo una de las reclamaciones del sector en Euskadi que apostaba por las estrellas por ser un sistema mucho más reconocible y les permite competir en igual de oportunidades con otros destinos, ya que los turistas pueden comparar la calidad y los servicios más fácilmente con el modelo de las estrellas y así decantarse por uno de estos establecimientos para disfrutar de su estancia vacacional.

De dos a cuatro estrellas

El ‘boom’ que ha experimentado en los últimos años el turismo de acampada ha dejado obsoleto un sistema de clasificación que lleva aplicándose durante los últimos 13 años. De ahí, que el Gobierno vasco lleve tiempo barruntando la modificación del actual decreto, que data de 2013, y que le ha llevado, recién estrenado el mes de septiembre, a sacar a exposición pública esta modificación. Una vez resueltas las posibles alegaciones que se presenten a lo largo de 30 días, se publicará en el BOPV, el boletín oficial del País Vasco y a partir, de ese momento, los campings vascos tendrán seis meses para cambiar sus distintivos.

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Hasta ahora los campings en Euskadi se clasificaban de acuerdo a sus instalaciones y servicios en cuatro categorías: lujo, representado por cuatro tiendas de campaña; 1.ª categoría, representada por tres tiendas de campaña; 2.ª categoría, representada por dos tiendas de campaña y 3.ª categoría, representada por una tienda de campaña. Con el nuevo sistema no habrá establecimientos de una única estrella y la clasificación más baja será de dos estrellas.

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Así, un camping con cuatro estrellas, es decir, el de máximo lujo en el País Vasco, ofrecerá a sus clientes parcelas de más de 22,5 metros cuadrados, separadas con setos, pantallas verdes o elementos que faciliten la intimidad; tendrá, como mínimo, la mitad de la zona de acampada en sombra; dispondrán de agua caliente en todas las duchas y lavabos; y el horario de atención en la recepción será de 24 horas.

Por otra parte, los campings de dos estrellas ofrecerán parcelas de como mínimo 13,75 metros cuadrados a sus campistas, separadas con hitos o marcas; se les exigirá sobra en al menos el 25 por ciento de la zona de acampada y el horario de atención en la recepción deberá ser, como mínimo, entre las 08.00 horas y las 23.00 horas.