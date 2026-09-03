Redacción Uppers 03 SEP 2026 - 16:06h.

El Banco Central de Irlanda lanzará la pieza el 25 de septiembre, exactamente medio siglo después de la formación de la banda

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Con U2 todo es grandilocuente, ostentoso y un tanto exagerado. Así que tiene todo el sentido del mundo que la celebración de su medio siglo de existencia no se quede en el lanzamiento de un disco nuevo o la organización de un concierto especial. Irlanda, su país natal, ha decidido rendir homenaje al que probablemente sea su grupo más popular con el lanzamiento de una moneda conmemorativa de 2 euros dedicada a Bono, The Edge y compañía.

La fecha prevista por el Banco Central de Irlanda es el 25 de septiembre de este año, exactamente medio siglo después de aquel comienzo adolescente que cambiaría para siempre la historia del rock irlandés.

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Las moneda de 2 euros conmemorativas forman parte del sistema monetario europeo y, cuando se destinan a circulación, tienen curso legal en toda la zona euro. Irlanda ya ha utilizado esta fórmula para recordar acontecimientos y figuras relevantes, aunque hasta ahora había mantenido una política bastante prudente con sus emisiones nacionales.

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La pieza tendrá un valor facial de 2 euros y las mismas especificaciones técnicas que corresponden al formato habitual de esta denominación. Será bimetálica, con un peso de 8,5 gramos, un diámetro de 25,75 milímetros y un grosor de 2,20 milímetros.

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Sin diseño ni tirada definitiva

La gran incógnita es precisamente la parte que más interesa a los aficionados. El Banco Central de Irlanda aún no ha presentado públicamente el diseño definitivo, ni ha confirmado la tirada, aunque algunas fuentes especializadas manejan una previsión de alrededor de 501.000 ejemplares.

Tampoco está claro todavía si la pieza llegará a encontrarse de forma habitual en el cambio cotidiano o si se distribuirá exclusivamente como moneda para coleccionistas. Sí se sabe que habrá versiones destinadas al mercado numismático en BU, abreviatura de Brilliant Uncirculated, y en calidad Proof. La primera presenta un acabado superior al de una moneda destinada al uso cotidiano, mientras que la segunda se fabrica especialmente para coleccionistas, con superficies y relieves tratados para conseguir un acabado mucho más cuidado.

Por tanto, quienes estén pensando ya en comprarla harían bien en esperar a conocer el anuncio completo del Banco Central. En especial porque, tratándose de una moneda asociada a una banda con una legión internacional de seguidores, la tirada y el modo de distribución pueden tener bastante importancia para su interés numismático.

Del tablón escolar a la historia del rock

Larry Mullen Jr. tenía solo 14 años cuando en 1976 colocó en el tablón de anuncios de Mount Temple Comprehensive School, en Dublín, una nota en busca de músicos para formar una banda. Los adolescentes que acudieron a aquella convocatoria acabaron reuniéndose inicialmente en la cocina de la casa de Mullen. Eran Paul Hewson, que pronto sería conocido como Bono, David Evans, The Edge, y Adam Clayton.

El grupo pasó por los nombres de Feedback y The Hype antes de convertirse definitivamente en U2. El suyo no fue un éxito inmediato. Primer llegaron los pequeños escenarios, los ensayos y el álbum de debut, 'Boy', todavía muy relacionado con el post-punk del momento. El salto comenzó con 'War', en 1983, y canciones como 'Sunday Bloody Sunday' y 'New Year's Day', que probaron la capacidad de la banda para convertir preocupaciones politicas y sociales en canciones de enorme alcance popular.

Con 'The Joshua Tree' cambiaron las dimensiones del fenómeno. Publicado en 1987, el álbum contenía canciones que acabarían formando parte de la memoria colectiva de varias generaciones, entre ellas 'With or Without You', 'I Still Haven't Found What I'm Looking For' y 'Where the Streets Have No Name'.

Una de las razones por las que U2 consiguió mantenerse relevante durante tanto tiempo fue que no quiso quedarse atrapado en su propio sonido. A comienzos de los 90 'Achtung Baby' supuso un volantazo arriesgado, con con elementos electrónicos, distorsiones y una actitud más irónica. Y a comienzos del nuevo siglo recuperaron una orientación más cercana al rock tradicional con 'All That You Can't Leave Behind', un recorrido que explica por qué el grupo se mantuvo vigente durante tanto tiempo y ahora es merecedor incluso de homenajes numismáticos.