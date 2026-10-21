Maitena Berrueco 21 OCT 2026 - 19:30h.

Permanecerán abiertos durante dos semanas, hasta el 1 de noviembre y atenderán desde los seis meses sin cita previa

Una sola inyección contra la gripe y el covid

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BilbaoEn lo que va de temporada, en los centros de Atención Primaria de la red sanitaria de Osakidetza se han registrado 605 casos de gripe y 2.045 de Covid-19 en Euskadi. 79 personas han tenido que ser hospitalizadas por gripe y 381 por Covid-19, de estos últimos cuatro personas permanecen ingresadas en cuidados intensivos. La vacunación infantil frente a la gripe se inició el 28 de septiembre en los centros de salud vascos, solo unos días después de la campaña contra la bronquiolitis.

Y lo peor está por venir, “porque el repunte todos los años suele darse los meses de noviembre y diciembre”, explica la enfermera Ane Antillaque. Ella es una de las 30 enfermeras que durante las dos próximas semanas se encargan de vacunar contra la gripe y la Covid 19 a cualquier persona, a partir de los seis meses de edad, que sin cita previa se acerque al punto de vacunación del Centro de Salud de Sáenz de Buruaga, en Bilbao.

Uno de los 12 vacunódromos desplegados por Osakidetza en Euskadi hasta el 1 de noviembre. Durante estas dos semanas, cualquier persona, a partir de los seis meses de edad, podrá acudir directamente a los puntos habilitados en los tres territorios, incluidos niños y niñas, sin necesidad de pedir cita.

"Sin colas y en un segundo"

"Vengo desde Kastrexana y tengo cogida cita en el ambulatorio de Alonsotegi, pero el horario me viene fatal y por eso me he decidido a acercarme aquí el primer día y así ya quitármelo de encima", explica una de las primeras pacientes en acercarse al punto de vacunación bilbaíno.

"Sin cola" y "en un segundo", "comodísimo" son las reacciones de algunos de los que como ella han optado por acercarse a uno de los 12 txertogunes. En muchos de ellos, de ocho de la mañana a ocho de la tarde y de lunes a domingo, los ‘txertogunes’ o puntos de vacunación permanecerán abiertos y a pleno rendimiento por todo el País Vasco. Para que todo funcione, Osakidetza ha tenido que reforzar sus equipos con la contratación de 225 profesionales de enfermería y 85 de personal administrativo.

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Así, los puntos de vacunación permitirán a las familias acudir con sus hijos, a partir de los seis meses de edad, sin necesidad de cita previa. Además de la vacunación frente a la gripe, ofrecerán la vacunación frente a la COVID-19 a las personas de 70 años o más, y a las de 65 o más que lo soliciten. Ambas vacunas podrán administrarse en una única visita.

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Cómo y dónde vacunarse

Si perteneces a la población diana: pide cita en la web de Osakidetza, llamando a tu centro de salud o al 900 20 30 50. Si no perteneces a la población diana y quieres vacunarte frente a la gripe: podrás hacerlo a partir del 2 de noviembre, pidiendo cita en la página web o llamando a tu centro de salud o al 900 20 30 50. Sin cita previa: del 19 de octubre al 1 de noviembre, toda la población podrá vacunarse en los txertogunes, sin necesidad de cita previa. Personas de 80 años o más: Osakidetza está llamando individualmente a estas personas para ofrecerles una cita de vacunación.

En Vitoria

Punto de vacunación: Centro de Salud de San Martín

Horario: lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 h. Sábados y domingos, de 9:00 a 21:00 h.

En Bilbao

Punto de vacunación: Centro de Salud de Sáenz de Buruaga

Horario: lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 h.

En Donostia

Punto de vacunación: Ambulatorio de Gros

Horario: lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 h.

OSI Barakaldo-Sestao

Punto de vacunación: Hospital San Eloy

Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.

OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces

Punto de vacunación: Ambulatorio de Repélega

Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.

OSI Barrualde-Galdakao

Punto de vacunación: Centro de Salud de Amorebieta

Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.

OSI Uribe

Punto de vacunación: Centro de Salud de Mungia

Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.

OSI Bidasoa

Punto de vacunación: Ambulatorio de Irun centro

Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.

OSI Debabarrena

Punto de vacunación: Centro de Salud de Torrekua (Eibar)

Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.

OSI Debagoiena

Punto de vacunación: Centro de Salud de Arrasate

Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.

OSI Tolosaldea

Punto de vacunación: Centro de Salud de Tolosa

Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.

OSI Goierri - Alto Urola

Punto de vacunación: PAC de Beasain

Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.

OSI Errioxa

Punto de vacunación: refuerzo de agendas en centros habituales

Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.

Bajo el lema 'Cuidarte también es cuidar. Vacúnate' el departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza priorizan la vacunación temprana de la población más vulnerable: la población infantil entre 6 meses y 5 años y las personas institucionalizadas, mayores de 60 años, pacientes con condiciones de riesgo, mujeres embarazadas y población infantil vulnerable.

202.735 dosis

La campaña de la gripe arrancó en Euskadi el 28 de septiembre y se amplió al resto de la población desde el 5 de octubre. En todo este tiempo, Osakidetza ha registrado más de 266.000 citas para la vacunación frente a la gripe, de las cuales más de 20.700 corresponden a población infantil y más de 1.100 a mujeres embarazadas.

Hasta la fecha, se han administrado 202.735 dosis de la vacuna antigripal en Atención Primaria y 129.407 dosis frente a la COVID-19. En la primera semana de vacunación se han administrado 4.695 dosis a profesionales de Osakidetza, un 20 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado.