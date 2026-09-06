Raquel Noya Ourense, 06 SEP 2026 - 05:29h.

La Xunta amplía el programa de vacunación contra la gripe a un total de 75 centros y 26.000 escolares para facilitar, entre otras cosas, la conciliación familiar

El Colegio Pablo VI de Ourense repetirá este año la experiencia tras una primera campaña que su orientadora, Ángeles Terrón, califica de "magnífica"

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La vacunación contra la gripe volverá este curso a más colegios gallegos. La Xunta ampliará el programa piloto puesto en marcha el año pasado y pasará de 55 a 75 centros educativos, incorporando 20 colegios más y llegando a una población diana de unos 26.000 escolares.

Entre los centros que repetirán experiencia se encuentra el Colegio Pablo VI de Ourense donde la campaña del pasado curso dejó, según explica su orientadora, Ángeles Terrón, una valoración muy positiva entre el alumnado, las familias y el propio centro.

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"Parece sencillo pero fue una actividad capaz de romper muchos estereotipos", explica Terrón. La orientadora destaca especialmente el trabajo de los profesionales sanitarios que acudieron al centro y que, asegura, supieron acercar la vacunación a los niños de una manera diferente: "Nuestros niños y niñas estuvieron en manos de unos profesionales maravillosos que supieron sensibilizar tanto al alumnado como a las familias", recuerda.

Una jornada que fue "maravillosa"

La vacunación se desarrolló, según relata la orientadora, con normalidad y en un ambiente pensado para que los menores afrontasen el momento con menos reparos.

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"La jornada de vacunación fluyó de manera maravillosa", cuenta Terrón. La preparación del propio colegio también jugó un papel importante. Las aulas se ambientaron y las enfermeras utilizaron batas más divertidas para hacer que la experiencia resultase más cercana a los escolares. El resultado sorprendió incluso a los propios profesionales. "Tal fue la buena acogida de la vacuna que hubo niños que llegaron a decir: 'yo quiero otra'", recuerda la orientadora.

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Para Terrón, la experiencia demuestra que la forma de acercar la vacunación a los menores puede marcar la diferencia. "Puedo calificar la experiencia como magnífica", resume. El Colegio Pablo VI volverá a participar en el programa durante la próxima campaña, mientras la Xunta extiende progresivamente la iniciativa a nuevos centros.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido la ampliación del programa tras los resultados obtenidos en su primer año de funcionamiento. Al término del Consello da Xunta, ha puesto el foco en una de las principales ventajas de llevar la vacunación directamente a los colegios: la conciliación familiar: “Tiene muchas ventajas evidentes. La primera es la conciliación familiar: se evita que los padres tengan que pedir permisos laborales para ir al centro de salud”, destacó Rueda. La medida permite así que los menores puedan recibir la vacuna durante la jornada escolar, sin que sus progenitores tengan que desplazarse a un centro sanitario y solicitar tiempo de su jornada laboral para acompañarlos.

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De 55 a 75 colegios

El programa piloto comenzó el pasado curso con 55 centros y una muestra de 18.966 alumnos de entre 3 y 11 años. De la población considerada como objetivo de la campaña, 9.668 escolares recibieron la vacuna, lo que supuso una cobertura del 50,98 %. La Xunta considera positivos estos primeros resultados y ha decidido ampliar el programa hasta alcanzar 75 centros educativos y unos 26.000 alumnos en la próxima campaña.

Uno de los datos que ha destacado el Gobierno gallego es que, a partir de los cinco años, la vacunación realizada en los colegios supera la cobertura registrada en los puntos habituales de vacunación. En las siete ciudades gallegas, la cobertura media de la vacunación escolar llegó al 54,77 %.

La administración autonómica apuesta además por mantener la vacuna intranasal, que considera una opción más cómoda y menos invasiva para los menores y que puede favorecer una mayor aceptación. El objetivo del programa es facilitar el acceso a la vacunación infantil, reducir las complicaciones asociadas a la gripe y evitar hospitalizaciones y otras consecuencias de la enfermedad. Al mismo tiempo, la Xunta busca comprobar si este modelo puede extenderse progresivamente al conjunto de Galicia.