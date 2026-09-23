Maitena Berrueco 23 SEP 2026 - 19:30h.

Los primeros serán los bebés nacidos en Euskadi desde el 1 de julio; Osakidetza busca inmunizar al 95% de ellos

Leize, una de las primeras bebés en ser vacunadas contra la bronquiolitis en Euskadi: "Es mejor prevenir"

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BilbaoEn Euskadi, buena parte de las hospitalizaciones de bebés menores de dos años tiene un responsable, la Bronquiolitis Aguda. Para prevenir esta infección respiratoria viral y evitar sus formas más graves, Osakidetza cuenta con el anticuerpo Nirsevimab, clave para inmunizar a las niñas y niños pequeños vascos frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), principal causa de la bronquiolitis.

Desde ahora y hasta finales del próximo mes de marzo será posible pedir cita en los ambulatorios del País Vasco para recibir la vacuna. Pero, ¿Qué bebés podrán ser inmunizados?

Pues los primeros en estrenarse, en esta campaña de vacunación, serán los bebés nacidos en Euskadi desde el pasado 1 de julio hasta el 14 de septiembre. Osakidetza confía en alcanzar el 95 por ciento de inmunización, entre este grupo.

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A los bebés recién nacidos se les vacunará durante todo el otoño y el invierno. También podrán ser inmunizados los prematuros de menos de 35 semanas de gestiación a lo largo de su primer año de vida y los bebés menores de dos años que sufran alguna enfermedad grave, esencialmente de tipo respiratorio, cardiológico y/o neurológico.

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Menos ingresos, menos consultas y menos visitas a Urgencias

Las cifras que maneja Osakidetza sobre los buenos resultados de la inmunización contra el VRS no dejan lugar a dudas. En los dos últimos años, los ingresos hospitalarios por Bronquiolitis Aguda infantil se han reducido de media un 55,5 por ciento.

Solo durante el año pasado, los ingresos en las UCI Pediátricas hospitalarias vascas descendieron un 42,6 por ciento. No solo eso, en Atención Primaria se han reducido más de un 37 por ciento las consultas por esta enfermedad y las visitas a Urgencias por esta causa han caído por encima del 42 por ciento.

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Osakidetza no se ha limitado a luchar contra la bronquiolitis con la vacuna, sino que diseñó una Ruta Asistencial que ha permitido ayudar a detectar antes los síntomas, reducir las complicaciones y promover la inmunización frente al VRS.

Las familias reciben en las consultas de Atención Primaria consejos prácticos para evitar contagios, conocen los beneficios de la inmunización con Nirsevimab y acceden a materiales claros en la web de Osasun Eskola, portal digital de Osakidetza con información práctica para el ciudadano sobre salud. La ruta se alinea con el Pacto Vasco de Salud al reforzar la prevención, garantizar una atención coordinada en todo el territorio y poner el foco en el bienestar de la infancia.

Ya hay fecha para vacunarse contra la gripe

La campaña de la gripe comenzará el próximo día 28 de septiembre con la vacunación de las personas que viven en Residencias y otros centros sociosanitarios. Ese mismo día se iniciará también la vacunación de los niñas y niños entre los seis meses y los cinco años, así como de los menores con factores de riesgo.

Con el objetivo de facilitar el acceso a la vacunación, las familias han empezado esta semana a recibir un mensaje por SMS y/o Whatsapp con información para solicitar cita para la vacunación de sus hijos e hijas. La vacunación del resto de los grupos de población para los que esta recomendada la vacuna de la gripe y covid, comenzará el día 5 de octubre.