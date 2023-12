Condenado a un año de cárcel por ofrecerle "un par de hostias" a un agente de la Guardia Civil de Ourense

"Me has detenido en varias ocasiones, eres muy chulo, a ver qué chulo eres ahora, a lo mejor te doy un par de hostias", le dijo concretamente. Acto seguido, el condenado cogió un botellín de cerveza de la barra del bar e intentó agredir al funcionario de la Benemérita. Gracias a la mediación de un camarero, el incidente no pasó a mayores y no hubo heridos.