La mujer asesinada en A Coruña por su pareja recibió decenas de puñaladas con "bastante ensañamiento"

Maritza, madre de cinco hijos, fue asesinada presuntamente por su marido en A Coruña el pasado domingo. Se trata de la víctima mortal número 14 por violencia de género en lo que va de 2025. Su madre, Hilda Villanueva, reclama justicia desde Perú, de donde procede la víctima de este crimen machista.

Villanueva aseguró en un vídeo que su hija viajó por un futuro mejor y “la acuchillaron sin compasión alguna”, según recogen medios locales como Radio Voz y ‘La Voz de Galicia’. En el vídeo, la progenitora de Maritza se muestra muy emocionada. “Dejó cinco hijos y ella está tan lejos y yo estoy en Perú. No tenemos para su regreso, ella se fue para un futuro mejor hace año y medio”.

En cuanto al presunto asesino de su hija, Maritza dice que se dio cuenta de que “era un delincuente”. “También me dijo por sorpresa que ella se casó con él por lo civil y por lo iglesia, que estaba con este hombre que la mató y que ahora está preso”.

La mujer pide justicia “a los jueces, a los fiscales y al cónsul de Perú en España que me ayuden a traer a mi hija. Porque no tengo a nadie allá y yo no puedo viajar”, lamenta.