Yolanda Menadas 14 AGO 2025 - 04:00h.

Para evitar vacantes, las organizaciones sindicales piden que se rebaje el nivel de exigencia para dar un aprobado

Lucía Álvarez, viguesa ciega, aprueba las oposiciones para ser profesora en Galicia: “Tengo una discapacidad, pero no es una limitación”

Santiago17.077 personas se presentaron al proceso selectivo de educación este año para optar a una de las 1.271 plazas de acceso libre en Galicia. Pero de ellas, sólo han probado 1.096, el 6,4% de los opositores.

De las 175 plazas desiertas, todas se concentran en secundaria, FP y régimen especial (los profesores de sectores singulares de formación profesional), excepto una en el cuerpo de maestros.

En siete especialidades (Informática, Organización y gestión comercial, Sistemas electrónicos, Sistemas electrotécnicos y automáticos, Procesos de gestión administrativo, Sistemas y aplicaciones informáticas y Equipos electrónicos) se da la circunstancia de que hay más plazas desiertas que adjudicadas.

En Informática, por ejemplo, se presentaron 114 para 55 plazas, pero sólo pasaron el corte marcado por los tribunales 23. En Matemáticas, se presentaron 526 opositores para 45 plazas, pero sólo 34 han conseguido plaza. En esta asignatura, las listas de sustitutos llegan a agotarse.

¿Por qué hay tantas vacantes?

En el caso del proceso selectivo de educación, hay muchos opositores que están trabajando ya, por lo que un porcentaje significativo no prepara el temario. Aunque todos los sustitutos e interinos tienen la obligación de presentarse o se les retira de la lista. Además, en determinadas especialidades ni siquiera se consigue el número suficiente de aprobados porque son áreas minoritarias, con pocos opositores.

Para evitar vacantes, las organizaciones sindicales piden que se rebaje el nivel de exigencia para dar un aprobado, y que a partir de ahí obtengan plaza aquellos que logran las mejores calificaciones tras todo el proceso de concurso oposición.

Según este informe elaborado por la Federación de Enseñanza de CC. OO, en toda España el 17,35 % de las plazas ofertadas en las oposiciones de educación no se cubrieron, un porcentaje que se reduce a un 1,72 % en el cuerpo de maestros y sube al 23,48 % en el de secundaria y FP.

En Baleares, los aprobados no llegan ni para cubrir la mitad de las plazas. En el lado contrario está Andalucía, Extremadura y Cataluña.