Hallan muerto al hombre de 87 años desaparecido en Láncara, Lugo

Un hombre octogenario fue hallado sin vida este sábado tras llevar varias horas desaparecido en el municipio lucense de Láncara. La hipótesis que se baraja es la muerte accidental tras una caída.
El anciano, de 87 años y con demencia, desapareció unas horas antes, tal y como informaron sus familiares. A última hora de la tarde fue encontrado en la parroquia de Xunqueira de Abaixo.
En Murcia, hallan restos humanos donde buscaban a dos hombres desaparecidos en el mes de abril
Por su parte, la Guardia Civil de la Región de Murcia ha confirmado el hallazgo de restos humanos durante una actuación realizada este sábado en una vivienda de la Urbanización Camposol de Mazarrón. Estos restos podrían corresponderse con José Patricio Chango Heredia y Edwin Guillermo Cambal Chicaiza, dos hombres de nacionalidad ecuatoriana cuyo rastro se perdió el pasado 16 de abril en la localidad. Sin embargo, en estos momentos, este dato no está confirmado.
De hecho, para esta investigación se ha decretado el secreto de actuaciones, por lo que lo único confirmado a esta hora, según fuentes del Instituto Armado es este hallazgo, aunque aún está por confirmar si los restos pertenecen a uno o varios cuerpos.