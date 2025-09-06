Redacción Andalucía Europa Press 06 SEP 2025 - 18:18h.

Investigan a un niño de 15 años al volante de un tractor por una carretera secundaria en A Coruña

Al pequeño se le atribuye un delito contra la seguridad vial y a la mujer cooperadora necesaria

A CoruñaUn menor de 15 años fue detectado por la Guardia Civil de Tráfico cuando conducía un tractor con su madre de copiloto en la comarca de Barbanza en A Coruña.

Según ha detallado el Instituto Armado, el vehículo agrícola circulaba por una carretera secundaria, pero ello no eximía al niño de cometer un delito contra la seguridad vial.

Los agentes, que estaban patrullando en labores de vigilancia, observaron inicialmente que quien iba al volante aparentaba tener una edad inferior a la mínima requerida para obtener el permiso de conducción.

Su madre, cooperadora necesaria

Por lo tanto, identificaron a los ocupantes y confirmaron sus sospechas, investigando así al conductor como presunto autor de un delito que conlleva penas de prisión de tres a seis meses.

O una multa de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. A su madre se le atribuye un presunto delito de cooperadora necesaria en los hechos.