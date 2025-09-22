Patricia Martínez 22 SEP 2025 - 13:32h.

Ninguna de las perras tenía chip y ambas estaban preñadas

La Guardia Civil ya ha iniciado la investigación para dar con el responsable

Tui, PontevedraLas voluntarias que trabajan cada día en la protectora de animales "Aloia" de Tui se encontraron este fin de semana con una bolsa delante de las instalaciones, que ocultaba un desgarrador caso de maltrato animal.

Cuando salieron a pasear el pasado sábado, con algunos de los perros que tienen acogidos, encontraron una bolsa azul, abandonada a solo unos metros de la puerta de las instalaciones. Dentro de la bolsa, hallaron dos perras muertas. Desde la protectora denuncian que ambos animales han sido asesinados, “ahorcándolos con su propia correa” y detallan la crudeza de la acción: “con nudos fuertes, para que dejasen de respirar”. Luego las metieron dentro de la bolsa, relatan, y las dejaron abandonadas delante de la protectora, que funciona desde 2016 acogiendo y atendiendo animales de la zona: “en todos estos años nunca habíamos visto nada igual” denuncia Rosa, una de las responsables.

Buscan posibles testigos o pistas para dar con el responsable

Ninguna de las dos perras tenía chip y ambas estaban embarazadas. Desde la protectora han compartido las imágenes de las dos perras, a pesar de su dureza, para intentar dar con el responsable del maltrato. “Si las conoces, si sabes de quién eran, llámanos. Seremos muy discretos, pero no seas cómplice guardando silencio”, añaden en la publicación en las redes sociales, donde piden colaboración para dar con alguna pista.

Desde la Guardia Civil se ha iniciado una investigación para dar con el responsable de lo ocurrido y los agentes del Seprona están a la espera de realizar la necropsia de los animales, que todavía no se ha realizado. Tampoco ha habido avances hasta ahora en posibles pistas que hayan aportado testigos o vecinos que pudieran identificar a los animales.

Las responsables de la protectora de Tui no han ahorrado adjetivos para calificar el hallazgo cruel: ”Nos rodea un psicópata, un asesino, un monstruo” claman, mientras espera que este suceso no quede impune.