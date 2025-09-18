Europa Press 18 SEP 2025 - 19:00h.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de maltrato de animal

Uno de los perros, que donó, tenía heridas infectadas con inflamación severa, puntos abiertos y desgarro en ambos pabellones auriculares.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena a un año de cárcel para un vecino de Oviedo acusado de mutilar las orejas a varios perros, sin supervisión ni intervención veterinaria, ni justificación alguna. La vista oral está señalada este viernes, 19 de septiembre, en el Juzgado de lo Penal nº 3 de Oviedo, a las 12.00 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, de 31 años, guardaba en Colloto múltiples perros de diferentes razas, algunas de ellas calificadas como potencialmente peligrosas, a varios de los cuales les había cortado las orejas sin supervisión ni intervención veterinaria, ni justificación clínica alguna.

Donó un perro de cinco meses en un estado lamentable

El 27 de junio de 2019 donó a un tercero un perro de raza American Bully, de cinco meses. Esta persona, ante el estado en el que se encontraba el animal, lo llevó a un centro veterinario de Mieres, donde fue necesario extirparle el ojo derecho por la grave perforación que presentaba.

El acusado le había cortado las orejas al perro y no le prestó ninguna atención, por lo que tenía las heridas infectadas, con inflamación severa, puntos abiertos y desgarro en ambos pabellones auriculares.

Tenía además parálisis en la extremidad posterior derecha, graves heridas por mordedura en la anterior y la posterior izquierda, con infecciones graves en ambas, y una úlcera colagenásica en el ojo derecho, con alto grado de perforación.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de maltrato de animal doméstico o amansado y solicita que se condene al acusado a un año de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga que ver con animales, así como para su tenencia, durante 3 años.