El mayor productor de esponjas vegetales de Europa está en Pontevedra: por qué triunfan

Nuria Fresneda 25 SEP 2025 - 22:03h.

El mayor productor de esponjas vegetales de Europa está en Pontevedra. Usa materiales cien por cien naturales, incluso en el empaquetado. No sólo son más ecológicas que las habituales esponjas de plástico. sino también más duraderas y suaves. Informativos Telecinco visita sus instalaciones para saber el secreto de un éxito que ya han cautivado a a toda Europa, hasta en Taiwán y Australia, según reflejan sus exportaciones.

Así se fabrican las esponjas vegetales, paso a paso

Lo que se ve nada más llegar a la planta parecen enormes calabacines, pero esta planta no se come. De ella se obtienen esponjas vegetales. En la plantación de Caldas de Reis llevan años con experimentación genética para conseguir los mejores ejemplares.

Juan Carlos Mascato, director técnico Iberluffa confirma que el objetivo es "desarrollar mejores plantas para que la fibra sea mucho más elástica, más duradera".

Una vez que el fruto está maduro lo que interesa es conseguir su estructura interior, un proceso totalmente artesanal. "Lo dejamos en agua entre 3 y 7 días, dependiendo de la temperatura exterior", señala Mascato.

Utilizan agua termal de la zona, a 43 grados. Eso favorece la fermentación para que la fibra quede totalmente blanca. Luego, se cuelgan a secar.

Usan máquinas para secar ropa del siglo XIX

Su lema es producir sin contaminar, por eso hacen todo de la forma más manual posible. Han reutilizado hasta máquinas para secar la ropa del siglo XIX.

Adrián Fojo, encargado en la planta enseña "cómo queda completamente fino". Luego, con una troqueladora le dan forma a estropajos y esponjas.

Mascato señala que el objetivo es "sustituir derivados del petróleo, los estropajos de cocina, con fibras sintéticas".

Y su lema de plásticos cero lo llevan también al empaquetado. Como señala Adrián, "usamos esta cinta de piel de patata". Y dado el éxito, parece que funciona.