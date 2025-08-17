Redacción Euskadi 17 AGO 2025 - 09:00h.

Con paredes ultrafinas y un 80% de vidrio reciclado, reduce la superficie de vidrio un 20%

Bilbao presume de tener el contenedor verde donde más vidrio se recicla de España

Vitoria-GasteizSe llama 260G y de ella dicen que es “probablemente la botella más ligera del mundo”, tiene capacidad para 75 centilitros, paredes ultrafinas y reduce un 20% la superficie de vidrio respecto a las botellas estándar, pero es que, además, es alavesa. La fabricante de envases de vidrio, Vidrala, con sede en la localidad de Llodio (Álava) ha presentado esta innovadora botella en la Expo 2025 de Osaka, en Japón.

Sus creadores ponen en valor que es un envase “más ligero, más eficiente y más respetuoso con los recursos del planeta”. Así, 260G, con un “formato versátil”, se postula como el futuro del envasado del vino, aunque sus paredes ultrafinas bien podrían albergar “licores, bebidas especiales, aceites y otros productos premium”.

La nueva botella ha sido desarrollada en colaboración por Vidrala y LiDA y “logra la reducción sustancial de peso y de impacto ambiental, sin comprometer la integridad estructural ni la calidad del diseño”.

Menos peso, menos impacto ambiental

La botella extra ligera está fabricada con hasta un 80 % de vidrio reciclado y, según sus fabricantes, “lleva al límite lo que es técnicamente posible en envases de vidrio”. Es decir, reduce la superficie de vidrio en un 20 por ciento en comparación con las botellas estándar, logra una reducción sustancial de peso y de impacto ambiental, sin comprometer la integridad estructural ni la calidad del diseño.

Vidrala que se fundó en 1965 en la localidad alavesa de Llodio, ha colaborado en el desarrollo de este proyecto con LiDA, el Laboratorio de Diseño y Artes del Politécnico de Leiria, a través de sus operaciones en Portugal. Los pasados 8 y 9 de agosto, la botella 260G se ha convertido en protagonista de la exposición “Meaningful Partnerships", celebrada en el Pabellón de Portugal.