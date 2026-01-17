Redacción Galicia Europa Press 17 ENE 2026 - 18:18h.

Los hechos ocurrieron el 13 de enero y la mujer pudo salir a la calle a pedir auxilio a los vecinos

El arrestado había discutido previamente con la víctima tras ver unos mensajes en su WhatsApp

PontevedraUn hombre fue detenido en Pontevedra por un presunto delito de agresión y amenazas a su pareja sosteniendo un hacha entre sus manos. Así lo ha comunicado el ayuntamiento pontevedrés.

Los hechos ocurrieron el 13 de enero a las 14:15 horas cuando la víctima consiguió salir a la calle para pedir ayuda a los vecinos. Uno de éstos llamó a emergencias y se movilizó la Policía Local.

Dos patrullas acudieron al domicilio para hablar con la mujer, quien explicó a los agentes que había mantenido una discusión con el implicado tras verle éste una conversación de WhatsApp.

Sin denuncias anteriores "por miedo"

El varón se puso violento, la empujó, le quitó el teléfono móvil y cogió la herramienta de corte con la que la amenazó. Ella logró huir de la casa, al temer por su integridad física.

También confesó a los policías que actuaron en este presunto caso de violencia de género que no era la primera vez que ocurrían hechos así con su pareja. Sin embargo, nunca había denunciado.

Manifestó que no había dado ese paso "por miedo" a las represalias que podría tener del hombre. Este fue precisamente encontrado en el interior de la vivienda en un estado de "visible alteración".

Arrestado in situ, admitió ante los agentes la discusión que había tenido con la víctima y que incluso había amenazado a su hermano por considerarlo implicado en los mensajes que habían originado la pelea.