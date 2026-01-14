Alberto Rosa 14 ENE 2026 - 19:54h.

El detenido se había ocultado en el piso de un familiar hasta que ha sido localizado por la Policía

Detenido un hombre de 81 años acusado de asesinar a su mujer de 78 en Badajoz

Compartir







El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Zaragoza ha enviado a prisión a Arturo Ll.T., un hombre detenido el pasado martes en la capital aragonesa por agredir presuntamente a su pareja y a la hija de tres años de esta. Los agentes le localizaron en el piso de un familiar enla avenida Madrid (283), donde permanecía oculto desde que se produjo la agresión.

La menor de tres años tuvo que ser asistida en el hospital Universitario Miguel Servet, tal y como informa ‘El Periódico de Aragón’, que activó el protocolo de actuación una vez que los doctores comprobaron las lesiones que presentaba la menor.

PUEDE INTERESARTE Detenido un hombre acusado de asesinar a su mujer en Olvera, Cádiz

Se trata de unas heridas de “extrema gravedad” que también se constataron en la madre de la madre de la menor. De ahí que ambas estén encuadradas en el nivel más alto que contempla el sistema VioGén: el riesgo extremo. En protección, significa acompañamiento de una patrulla policial durante las 24 horas del día.

Un operativo policial que acabó con la detención del acusado

Los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) constataron la gravedad de los hechos al ver que no se podía localizar al presunto agresor, que había desaparecido. Por eso este martes, se desarrolló un operativo policial que contó con la presencia del Equipo Territorial de Negociadores por si el acusado hubiera decidido atrincherarse, tal y como relata el citado medio.

La intervención se llevó a cabo con éxito y pudieron arrestar a Arturo Ll.T. para trasladarlo al calabozo, donde ha dormido esta noche hasta que esta mañana se ha puesto a disposición de la Justicia por delitos de lesiones y malos tratos. El juez ha decretado se envío a prisión, tras haberle sido entregado el atestado al Juzgado de Guardia, que incluía la denunció que formuló la mujer, junto a los informes médicos del hospital.