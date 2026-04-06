Las investigaciones comenzaron tras el hallazgo de un potro muerto en una finca del lugar de Cruz de Cancela, Mondoñedo, Lugo

Se encontraron varios caballos que no tenían acceso a agua y estaban en situación de aparente abandono

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La policía autonómica de Galicia investiga a un vecino de Mondoñedo, en Lugo, por un supuesto delito de maltrato animal, tras el hallazgo de un potro muerto y de varios caballos en situación de abandono.

Según han informado fuentes de la Xunta, la investigación se inició tras el hallazgo de un potro muerto en una finca del lugar de Cruz de Cancela, durante un servicio de vigilancia de agentes de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional. Así, efectivos de la Unidad de Medio Ambiente localizaron al potro muerto en una charca y varios caballos más que no tenían acceso al agua y estaban en situación de aparente abandono.

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Se requirió el cuidado de los animales

Los agentes iniciaron las pesquisas para encontrar al responsable de los animales y de la finca, y lograron localizarlo. Además, durante la investigación, encontraron otro caballo tirado en el suelo, con claros síntomas de inanición y dificultades para incorporarse.

Por ello, se requirió al responsable para que garantizase de inmediato la atención a los animales, asegurándoles el suministro de agua y la asistencia para los caballos que presentaban un estado más grave.

También se coordinaron actuaciones con los veterinarios de la Consejería del Medio Rural y la persona responsable ha quedado investigada por un presunto delito de maltrato animal. Las diligencias fueron remitidas al juzgado de Mondoñedo.