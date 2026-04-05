El cambio de tendencia meteorológico que se espera en los próximos días

La Aemet prevé que, a últimas hora del lunes 6 de abril, se espera un cambio de tendencia en el tiempo con el acercamiento de frentes atlánticos

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana lunes que se mantenga una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. No obstante, a últimas hora se espera un cambio de tendencia en el tiempo con el acercamiento de frentes atlánticos y la entrada de una masa de aire inestable de origen subtropical.

Estos fenómenos aumentarán la nubosidad en la mitad occidental peninsular y podría haber algunas precipitaciones en Galicia, pudiendo también afectar a otros puntos del tercio oeste. No se descarta que estas precipitaciones puedan ser localmente fuertes en Galicia y estar acompañadas de tormentas.

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Valores elevados para la época

Flujo del noroeste en Canarias, con intervalos nubosos y posibilidad de alguna precipitación ocasional. Probables bancos de niebla matinales dispersos los litorales mediterráneos del nordeste, y posible presencia de polvo en suspensión en el suroeste peninsular. Las temperaturas máximas ascenderán de forma notable, incluso localmente extraordinaria, en el norte de Galicia y Cantábrico, disminuirán en zonas del Levante y del suroeste y se mantendrán con pocos cambios o ligeros ascensos en el resto. Las mínimas también ascenderán en la mayor parte del país.

Con ello se mantendrán en valores elevados para la época, superándose los 25 a 30 grados en regiones de Galicia, Cantábrico, meseta Norte, nordeste peninsular y especialmente en la mitad sur de la vertiente atlántica y valles bajos de la vertiente cantábrica, donde localmente podrán superar los 30. Soplará viento de flojo a moderado, de componente norte en Canarias, y de sur y este en el resto; con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes de levante en el Estrecho y sierras de la provincia de Cádiz y de viento del sur en puntos de Galicia y área cantábrica.

Predicción por comunidades autónomas

Galicia: Poco nuboso al principio aumentando a nuboso y cubierto por la tarde. No se descartan algunas nieblas matinales dispersas en Lugo. Precipitaciones que se extenderán de oeste a este durante la tarde, más probables y frecuentes en la mitad occidental y en las zonas de montaña de Orense y del sur de Lugo y que podrían ir acompañadas de tormentas. Temperaturas en aumento, más acusado en las máximas para las que, en el litoral al norte de Finisterre, el aumento será notable. Las temperaturas máximas serán anormalmente elevadas para la época del año. Vientos flojos y moderados con predominio de la componente sur.

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Principado de Asturias: Poco nuboso aumentando a nuboso y cubierto de nubes altas y medias durante la tarde. No se descartan algunas nieblas matinales dispersas en el litoral. Temperaturas mínimas con cambios ligeros. Temperaturas máximas en aumento, notable en zonas bajas del interior y que serán anormalmente elevadas para la época del año. Vientos flojos o localmente moderados con predominio de la componente sur en el interior y de la componente este en el litoral.

Cantabria: Intervalos nubosos aumentando a nuboso y cubierto con nubes altas durante la tarde. No se descarta alguna niebla matinal dispersa en los valles del sur. Temperaturas en aumento que será notable en las máximas excepto en los valles del sur. Las temperaturas máximas serán anormalmente elevadas para la época del año. Vientos flojos y moderados con predominio de la componente sur en el interior y de la componente este en el litoral.

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País Vasco: Intervalos nubosos con predominio de nubes altas nubes altas. No se descarta alguna niebla matinal dispersa. Temperaturas con cambios ligeros predominando los aumentos, salvo en el litoral donde las máximas aumentarán de forma notable. Las temperaturas máximas serán anormalmente elevadas para la época del año. En el litoral, vientos flojos de componente este. En el interior, vientos flojos y moderados, del sur con intervalos fuertes en el extremo oriental de Guipúzcoa al final del día.

Castilla y León: Poco nuboso o despejado, aumentando a intervalos nubosos o nuboso en la segunda mitad del día, sin descartar nubes de evolución diurna. Probabilidad de alguna precipitación débil al final del día en el extremo occidental. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, localmente moderado en las mínimas. Viento variable, tendiendo a componente sur, flojo a moderado con alguna racha fuerte por la tarde.

Comunidad Foral de Navarra: Poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas al final en el extremo occidental. Temperaturas con cambios ligeros predominando os aumentos, salvo en la vertiente cantábrica donde las máximas aumentarán de forma notable. Las temperaturas serán anormalmente elevadas para la época del año. Vientos flojos y moderados del sur y sureste.

La Rioja: Poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del suroeste en la sierra y del noreste en el valle, flojo aumentando a moderado.

Aragón: Cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes altas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas en ligero descenso al sur de la Ibérica y sin cambios significativos en el resto. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a partir de mediodía a sureste moderado en la depresión del Ebro y flojo a moderado de componentes sur y este en el resto.

Cataluña: Cielo poco nuboso. Probables brumas o nubes bajas en zonas litorales al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a componentes sur y este a partir de mediodía, con intervalos locales de moderado en el litoral centran y el Ampurdán.

Extremadura: Poco nuboso o despejado, aumentando a intervalos nubosos o nuboso en la segunda mitad del día, sin descartar algunas nubes de evolución diurna. Probabilidad de precipitaciones, débiles en general, principalmente en la mitad occidental por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, y máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento variable, tendiendo a componente sur, flojo a moderado con alguna racha fuerte al final del día.

Comunidad de Madrid: Poco nuboso con intervalos de nubes altas aumentando al final a nuboso. Temperaturas mínimas en aumento y máximas sin cambios. Viento flojo variable tendiendo a mediodía a sureste y sur.

Castilla-La Mancha: Poco nuboso con intervalos de nubes altas aumentando desde el final de la tarde hasta nuboso en la mitad oeste. Temperaturas mínimas en aumento en gran parte de Toledo, Cuenca y zonas próximas de Guadalajara y con pocos cambios en el resto. Temperaturas máximas con pocos cambios salvo un descenso en el sureste de Cuenca. Vientos flojos a moderados de componente este girando a sur y sureste.

Comunidad Valenciana: Cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes altas. Probables brumas o nubes bajas en zonas litorales al final del día. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en descenso en Valencia y Castellón, y sin cambios en Alicante. Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a componente este con intervalos de moderado, especialmente en el litoral sur.

Región de Murcia: Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas con cambios ligeros. Vientos flojos a moderados de componente este, moderado en el litoral.

Islas Baleares: Cielo despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento en general flojo del este y sureste con brisas costeras.

Andalucía: Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas; aumentando a nubosos de oeste a este a partir de mediodía. Sin descartar precipitaciones débiles en el tercio occidental a partir del anochecer. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios, salvo descenso de las máximas en el extremo occidental. Vientos flojos a moderados de componente sur, sin descartar rachas muy fuertes de componente este en Cádiz. Levante moderado a fuerte en el Estrecho.

Canarias: Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas montañosas y en el oeste de Fuerteventura y de Lanzarote. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en zonas orientadas al oeste, más acusado en el caso de las máximas en las islas más orientales. Viento del noroeste, más intenso en el este de Lanzarote y de Fuerteventura a primeras horas de la mañana y en zonas orientadas al noreste y suroeste del resto de islas.