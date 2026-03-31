Los agentes trasladaron a la pequeña felina al veterinario para intentar salvar su vida pero acabó muriendo poco después

Investigado tras abandonar en una cuneta a su perro en Castellón: el animal estaba en estado crítico

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La Policía Local de Sanxenxo investiga un posible caso delito de maltrato animal tras la aparición de varias crías de gato muertas en una maleta de viaje en el lugar de Seixal, en la parroquia de Padriñán. Una de las cuatro crías podía moverse un poco pero el resto ya estaban fallecidas.

Los agentes trasladaron a la pequeña felina al veterinario para intentar salvar su vida, pero acabó muriendo poco después. Las autoridades buscan al autor de los hechos que se podría enfrentar a una multa de hasta 50.000 euros por un delito de maltrato animal.

Este delito conlleva una multa de hasta 50.000 euros

Tal y como ha trasladado el Gobierno local, tras recibir el aviso de un particular, la Policía se desplazó hasta la zona, observando que una de las cuatro crías de gato se movía "de manera casi imperceptible y mostraba un muy mal estado físico", mientras que el resto de animales estaban ya muertos. A pesar de que fue trasladado al veterinario, el felino falleció horas después.

La Policía Local continúa con las pesquisas para dar con el autor que podría ser responsable de un delito de maltrato animal con resultado de muerte, agravado por el ensañamiento o la crueldad, tipificado en el Código Penal. Asimismo, se recoge como infracción grave en la Ley de Bienestar Animal, castigado con multas de 10.001 a 50.000 euros.