La astronauta Christina Koch se mostró sorprendida y agradecida de lograr ver esta cara más lejana del satélite

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Los astronautas de la misión Artemis II que llegarán este lunes a la Luna aseguraron desde el espacio en una entrevista con el canal estadounidense NBC que ya han echado un primer vistazo a su cara oculta, que tienen previsto sobrevolar mañana, marcando un hito como la primera misión tripulada que lo hace.

En la entrevista, que el periodista de NBC calificó como la realizada "a mayor distancia en la historia", la astronauta Christina Koch se mostró sorprendida y agradecida de lograr ver esta cara más lejana del satélite natural de la Tierra mientras se pasaban el micrófono, que volaba por la nave Orión.

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"Absolutamente espectacular"

"Bueno, anoche tuvimos nuestra primera vista del lado lejano de la Luna y fue absolutamente espectacular, y hay algo en tus sentidos que te dice que no es la Luna que estoy acostumbrada a ver", expresó.

"Y efectivamente, sacamos nuestra información de navegación lunar y la comparamos, y dijimos: ese es el lado oscuro", manifestó la primera mujer que está viajando a la Luna en una de las misiones más diversas de la NASA, que la completan el piloto afroamericano Victor Glover, el canadiense Jeremy Hansen y el comandante Reid Wiseman.

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En la entrevista, que se realizó a unos 287.000 kilómetros (155.000 millas) de la Tierra, los astronautas preguntaban si era sábado en su planeta, al señalar que han perdido la noción del tiempo.

La primera misión en orbitar la luna en 50 años

Completamente maravillados con las vistas desde la nave Orión, los astronautas de Artemis II, la primera misión que orbitará la Luna en más de 50 años, se mostraron agradecidos de poder hacerlo.

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"El hecho de que solo cuatro de nosotros podamos estar aquí te pone de rodillas", manifestó el canadiense.

"Sinceramente, es increíble que nosotros, en 1972, estuviéramos aquí arriba, y ahora ver lo difícil que es esto y lo duro que está trabajando el equipo para poder ver la Luna, ver la Tierra y saber que estamos entre esos dos cuerpos celestes. Y puedes verlo cuando miras por la ventana. Es realmente impresionante estar aquí arriba cuando miras la Luna hacia la que te diriges y la ves cada vez más cerca", indicaron.

Perderá comunicación por radio durante 40 minutos

La NASA enfatizó que están construyendo "sobre el trabajo de los gigantes que comenzaron esto en la era Apolo".

Cuando la tripulación, que no alunizará, pase el lunes por la cara oculta de la Luna, perderá comunicación por radio con el control de misión durante unos 40 minutos, lo cual está totalmente controlado, según la NASA.

Y tras una aventura de diez días, los cuatro astronautas tienen previsto llegar a la costa de San Diego el próximo viernes, donde la cápsula Orión se zambullirá en el mar.