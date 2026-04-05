El rey emérito Juan Carlos I adelanta que volverá definitivamente a España "en cuanto pueda"

El rey Juan Carlos I ha adelantado que "en cuanto pueda" volverá definitivamente a España

Morante de la Puebla regresa a la Maestranza de Sevilla con el rey Juan Carlos I entre los asistentes: "Vuelvo porque hago falta"

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SevillaAprovechando su estancia en Sevilla al máximo, así ha decidido pasar su tiempo en España el rey emérito Juan Carlos I, que a penas una hora después de aterrizar en nuestro país y llegar al hotel en el que se aloja, salía sonriente, con ganas de bromear y acompañado no sólo de sus nietos Felipe y Victoria, sino también del novio de ésta, Jorge Navalpotro, a la hora justa para almorzar.

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Ha sido al abandonar el establecimiento cuando el rey emérito se ha encontrado con un grupo de curiosos que le han recibido entre aplausos y gritos de '¡Viva el rey!' y '¡Viva España!' que ha correspondido con una sonrisa. Y al subir a la furgoneta que les esperaba, don Juan Carlos ha adelantado cuándo volverá definitivamente a España: "En cuanto pueda".

El encuentro con el novio de Victoria Federica

El final de su respuesta ha provocado la risa de sus nietos, que se han subido al vehículo rápido, mientras que la pareja de Victoria se mantenía en un tímido segundo plano con el rictus serio, tímido, mostrando este primer encuentro con don Juan Carlos, una figura histórica, pero en este caso también, el abuelo de su novia.

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El rey emérito Juan Carlos I asistirá este domingo en la plaza de toros de la Maestranza de Sevilla a la reaparición de Morante de la Puebla, en una corrida en la que completan cartel el peruano Roca Rey y David de Miranda.

Juan Carlos I acude a la reaparición de Morante de la Puebla

Este Domingo de Resurrección, su hija mayor, la infanta Elena, ha sido una de las espectadoras del pregón taurino pronunciado en el teatro de la Maestranza por el periodista Rubén Amón.

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El público de la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla ha recibido con una ovación al rey emérito Juan Carlos en una corrida en la que completan cartel el peruano Roca Rey y David de Miranda.

Acompañado de su hija mayor, la infanta Elena, el rey emérito se ha sentado en el palco de la Real Maestranza de Caballería, de la que fue Hermano Mayor, junto al actual teniente, Marcelo Maestre de León.

El rey tuvo que cancelar el viaje a España que tenía previsto por el conflicto en Oriente Medio

Juan Carlos I no había vuelto a España desde noviembre del año pasado, cuando asistió el día 22 de ese mes al almuerzo familiar que se celebró en el Palacio Real de El Pardo, organizado para conmemorar el 50 aniversario de la restauración de la monarquía.

El rey emérito, que reside en Abu Dabi desde 2019, tenía intención de participar en marzo en la regata que organizaba el Real Club Náutico de Sanxenxo (Pontevedra), pero el conflicto en Oriente Medio se lo impidió.

El padre del rey Felipe VI aterrizaba en la capital hispalense en torno al medio día del domingo en el avión privado en el que suele viajar desde Abu Dabi. Lo ha hecho solo y nada más pisar suelo español y percatarse de la presencia de las cámaras, don Juan Carlos hacía gala de su cercanía saludando a los medios que captaban su llegada.

Esta visita a España de don Juan Carlos estaba prevista para hace semanas cuando pretendía asistir al arranque de la temporada de las regatas en Sanxenxo, una decisión que canceló debido a la evolución del conflicto bélico en Oriente Medio. Pero su presencia llega justo en el final de una Semana Santa de lo más activa para la familia del rey.

Doña Sofía visitó Murcia junto a sus hijas, las infantas Elena y Cristina, disfrutando de las procesiones del Cristo de los Mineros la noche del Jueves Santo y los Salzillos en la mañana del Viernes Santo, mientras que los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía acudieron el Viernes Santo al barrio de Carabanchel a la procesión del Silencio, un momento inolvidable para los vecinos que se sorprendieron con la presencia de la Familia Real.