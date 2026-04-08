Patricia Martínez 08 ABR 2026 - 05:30h.

Un vecino la encontró cerca del río Umia pero no llevaba ningún tipo de identificación

Desde el refugio cuentan que es "muy mansa" y está acostumbrada al contacto humano

Compartir







CambadosSe busca a los dueños de una coneja. Es la petición urgente que han compartido en sus redes desde el refugio de animales de Cambados. La entidad pide ayuda para identificar a una coneja “muy mansa y sin chip” que apareció cerca del río Umia, en la localidad arousana.

Desde el refugio han contado que este pasado lunes un vecino encontró a la coneja en el paseo del río Umia, en la zona de Castrelo, en dirección a la zona de Vilariño. Este vecino la llevó hasta una clínica veterinaria para comprobar si tenía microchip, “pero el animal no tiene identificación” de ningún tipo, según han explicado.

“No sabemos si está perdida o si ha sido abandonada, pero sí sabemos que es una coneja muy mansa, claramente acostumbrada al contacto humano”, cuentan desde el refugio. Y recuerdan además que “un conejo doméstico no sobrevive fácilmente en la calle” por lo que reclaman de manera urgente que puedan ayudarles a encontrar a sus dueños. "¿La reconoces?", han preguntado desde sus perfiles en las redes sociales, intentando tener alguna pista sobre su origen.

Desde el refugio recuerdan que no tienen conocimientos ni instalaciones adecuadas

Las responsables del refugio han explicado también que “una voluntaria del refugio podrá tenerla acogida unos días”, pero que, a pesar de todo, necesitan con urgencia “encontrar a su familia o, si nadie la reclama, una adopción responsable”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, han recordado que no cuentan con instalaciones adecuadas ni experiencia específica en el manejo de conejos y “esta pequeña necesita la ayuda de todos”, reclaman.

Desde el refugio piden que si alguien la reconoce o puede aportar alguna información que ayude a su identificación, puede contactar con la entidad por mensaje privado.