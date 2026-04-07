Peinados tirantes, dietas restrictivas y el uso de Ozempic están detrás del aumento de alopecia entre jóvenes

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El auge de determinadas tendencias estéticas y el uso de tratamientos para adelgazar están empezando a tener consecuencias visibles en la salud capilar de los jóvenes. Dermatólogos alertan de un incremento de casos de alopecia vinculados tanto a peinados muy tirantes como a dietas extremas.

Uno de los ejemplos más extendidos es el llamado “clean look”, un estilo viral en redes sociales que consiste en llevar el cabello completamente recogido y muy tirante. Aunque pueda parecer inofensivo, los especialistas advierten de sus riesgos. “Estamos realizando una tracción excesiva”, explica Anna López Ferrer, dermatóloga del Hospital de Sant Pau, lo que puede afectar directamente al folículo piloso.

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Cómo afectan los peinados tirantes y las dietas al cabello

Los expertos señalan que la repetición de estos peinados puede derivar en alopecia por tracción. “Los pelos se despegan y, cuando esto ocurre muchas veces, llega un momento en que el pelo ya no vuelve a salir”, advierten. De hecho, cada vez más jóvenes acuden a consulta por este problema, que ya representa una parte significativa de las visitas dermatológicas.

A este fenómeno se suman las dietas restrictivas, en muchos casos asociadas a tratamientos para adelgazar como Ozempic. “Puede producir caída del cabello a partir del tercer o cuarto mes de uso”, señala Yessenia de Jesús, quien matiza que “no es tanto por el fármaco en sí, sino por la dieta restrictiva que lleva asociada”. La falta de nutrientes obliga al organismo a priorizar funciones vitales, lo que provoca la caída del cabello.

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El estrés también influye de forma directa. “Cuando tengo exámenes, me peino y se me caen bolas de pelo gigantes”, relata una joven afectada. Por ello, los expertos insisten en la importancia de evitar la tensión constante en el cabello, mantener una alimentación equilibrada y cuidar la salud emocional para prevenir la caída capilar.