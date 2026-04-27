Patricia Martínez 27 ABR 2026 - 13:59h.

El próximo 9 de mayo se celebran las pruebas para la categoría de enfermería, con más de 8.600 aspirantes

En este proceso, la Xunta oferta 2.476 plazas en el Servicio Galego de Saúde

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SilledaMás de 8.000 personas estaban convocadas este pasado fin de semana a las oposiciones para el acceso a las categorías de enfermero especialista, tanto para matronas, enfermería pediátrica, enfermería familiar y comunitaria, enfermería del trabajo, y también para personal de servicios generales, celebradas en el Recinto Ferial Internacional de Silleda. La segunda tanda de exámenes, para las plazas de enfermería se celebrarán el próximo 9 de mayo. Durante estos dos fines de semana programados, se celebrarán las pruebas de acceso para acceder a 2.476 plazas en el Servicio Galego de Saúde.

Entre las peculiaridades de este fin de semana en la primera cita de opositores sanitarios, destaca la realización de una prueba desde el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. Fue el peculiar caso de una opositora, que estaba ingresada en el centro ferrolano por embarazo, y a la que se le permitió realizar la prueba desde allí. Además, un total de 25 mujeres solicitaron el derecho a poder interrumpir la prueba en algún momento por lactancia, en caso de ser necesario.

81% de participación en las pruebas para enfermería familiar

En las especialidades de enfermería estaban convocadas un total de 870 aspirantes, acudiendo a las pruebas 679 de los 838 admitidos en la especialidad de enfermería familiar y comunitaria (81% de participación), y 26 aspirantes de los 32 inscritos en la especialidad de enfermería del trabajo (81,2% de participación). En este caso, el departamento sanitario de la Xunta oferta 128 plazas de enfermería familiar y comunitaria y tres plazas de enfermería del trabajo.

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En el caso de enfermería obstétrico ginecológica (matrona), se inscribieron un total de 348 personas y se presentaron a las pruebas 293, que aspiraban a 69 plazas. Respecto a enfermería pediátrica, hicieron el examen 181 de los 210 admitidos, para un total de 60 plazas que se ofertaban.

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Durante la jornada del domingo, y en turno de tarde, se desarrollaron los exámenes para acceder a las 236 plazas ofertadas en la categoría de Personal de Servicios Generales (PSG), para las que había más de siete mil inscritos.

Además, el próximo 9 de mayo el Recinto Ferial Internacional de Silleda acogerá la realización de las pruebas para el acceso la categoría profesional de enfermería en el sistema sanitario público gallego. Un proceso en el que están admitidos 8.661 aspirantes, para acceder a 1.980 plazas.