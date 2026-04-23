Subvención de hasta 7.000 euros para jóvenes que preparan oposiciones y casi nadie llega a solicitar

Aunque se anuncia para 'jóvenes', no se especifica límite de edad para solicitar esta ayuda

Hasta 2.500 euros por emanciparte antes de los 35, la ayuda que sigue abierta en varias comunidades autónomas

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Hay ayudas públicas que se anuncian con fanfarria y otras que aparecen como un PDF en el BOE y se esfuman antes de que el algoritmo te las enseñe. En ese segundo grupo encaja la subvención de 7.000 euros brutos anuales para preparar oposiciones de determinados cuerpos A1 de la Administración General del Estado. Las oposiciones más comunes que pueden beneficiarse de esta subvención son aquellas que están vinculadas a cuerpos estatales, autonómicos o locales, como Justicia, Policía Nacional, Guardia Civil, Administrativos del Estado, y otras oposiciones del sector público.

Un programa de ayudas muy real, pero con una combinación de plazos muy cortos y tramitación 100% electrónica que hace que mucha gente se quede fuera. La convocatoria 2026 de esta ayuda todavía no se ha publicado, con lo que conviene estar atentos, porque los plazos para solicitarla suelen ser cortos.

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7.000 euros brutos al año y renovable

La cuantía aparece sin matices en el extracto del BOE, dejando claro que el importe total individual de la beca será de 7.000,00 euros brutos anuales. Además, es posible renovar dicha ayuda hasta en tres ocasiones si se mantiene el cumplimiento de requisitos y hay crédito.

El Gobierno presentó el programa como una forma de respaldar a los jóvenes y eliminar barreras socioeconómicas. Sin embargo, aunque se habla de “jóvenes” como destinatarios del plan, no se fijan límites de edad como requisito. Solo hay que cumplir una serie de condiciones y criterios de valoración.

Esta ayuda está diseñada para cubrir una amplia variedad de gastos relacionados con la preparación de oposiciones. Entre ellos se incluyen:

Matrícula en alguna academia de preparación.

en alguna academia de preparación. Material de estudio, libros, manuales y cursos específicos.

de estudio, libros, manuales y cursos específicos. Tasas de examen y desplazamientos.

de examen y desplazamientos. Software y plataformas digitales necesarias para el estudio.

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Cada beneficiario debe justificar estos gastos para poder recibir la subvención, por lo que es importante guardar todas las facturas y recibos.

A qué oposiciones va dirigida y por qué no es “para cualquiera”

No es una beca genérica para “opositar”, sino para sufragar gastos de preparación del turno libre en tres itinerarios concretos, con 100 becas en total y una distribución fijada: Administradores Civiles del Estado, Sistemas y Tecnologías de la Información, y la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Se reservó un 7% para personas con discapacidad ≥33% y, si quedaban desiertas, esas becas podían acumularse al resto.

En cuanto a requisitos de base, son los siguientes: residencia habitual en España, no incurrir en prohibiciones del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, reunir los requisitos exigidos en la convocatoria de acceso al cuerpo/escala y, en el momento de la concesión, estar preparando la oposición “bajo la dirección de un centro o de personas especializadas”, sin disfrutar de ayudas similares para el mismo objeto.

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A la hora de elegir quién se lleva esta ayuda se valora principalmente la menor renta familiar, y pueden sumarse otros criterios como haber superado ejercicios en la convocatoria anterior, violencia de género, terrorismo o discapacidad.

En definitiva, se trata de una subvención que corre el riesgo de quedarse fuera del radar de mucha gente: si te enteras cuando ya estás metido en el temario, o si tu preparador no te avisa, o si pillas el plazo en pleno verano, la ayuda no es que “no te corresponda”: es que no llegas.