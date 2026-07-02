La circulación permanece interrumpida entre la estación Porta de Galicia, en A Gudiña, y Puebla de Sanabria, en Zamora

La situación afecta a los trenes de alta velocidad con origen y destino Galicia, señala ADIF

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La circulación ferroviaria en la línea que une Madrid con Galicia permanece interrumpida entre la estación Porta de Galicia, en A Gudiña, y Puebla de Sanabria, en Zamora, debido a una falta de tensión en la catenaria.

Según ha informado Adif, los trenes de alta velocidad con origen y destino Galicia pueden verse afectados con retrasos, en concreto, todas las relaciones entre Madrid y Galicia (Santiago de Compostela, Lugo y Vigo).

Adif trabaja en la incidencia y establece planes de transporte alternativo

Para tratar de solucionar la incidencia lo antes posible, el administrador de la infraestructura ferroviaria ha asegurado que ya ha movilizado al personal necesario.

Mientras, fuentes de Renfe han confirmado que la avería en la infraestructura ferroviaria afecta a toda la línea Madrid-Castilla y León-Galicia.

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Asimismo, se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera entre A Gudiña y Zamora y se han habilitado cambios y anulaciones sin coste para los viajeros que así lo soliciten.