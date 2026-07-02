Gonzalo Barquilla 02 JUL 2026 - 08:15h.

Tadej Pogačar, favorito a conquistar el Tour de Francia, vive un drama familiar con la desaparición de su prima Julija

La carta que envió la madre de Julija Pogačar tras años desaparecida: niega vínculos con una secta y justifica su huida

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Tadej Pogačar, ciclista estrella del UAE Team Emirates-XRG, afronta desde este sábado el reto de conquistar su quinto Tour de Francia. El esloveno arrancará en Barcelona como uno de los grandes favoritos después de dominar las dos últimas ediciones y afrontará la Grande Boucle rodeado de un bloque de máximas garantías.

Mientras sigue ampliando un palmarés que le acerca a los grandes nombres de la historia del ciclismo, el campeón del mundo convive desde hace años con una delicada situación familiar que continúa sin resolverse.

El nombre de Tadej Pogačar ha vuelto a aparecer estos días vinculado al caso de su prima Julija Pogačar, desaparecida junto a su madre, Melisa Smrekar, desde el 3 de noviembre de 2021. La reciente búsqueda emprendida por su tío Peter Pogačar en Gran Canaria, donde presentó una denuncia y recorrió distintas localidades colocando carteles, ha devuelto el caso a la actualidad y ha puesto de nuevo el foco sobre las cartas que Melisa envió desde España durante 2025, una de las cuales contiene duras críticas dirigidas también contra el propio ciclista.

Tadej Pogačar se volcó desde el principio en la búsqueda de su prima

La desaparición de Julija también afectó de lleno al entorno familiar del ciclista. Peter Pogačar, padre de la menor, es hermano de Mirko Pogačar, padre de Tadej. Ambos, junto a su hermana, forman parte de una familia que desde el primer momento ha respaldado los esfuerzos para localizar a Julija. Melisa Smrekar, por su parte, fue tía política del campeón del mundo durante su matrimonio con Peter.

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Poco después de la desaparición, Tadej utilizó el enorme altavoz de sus redes sociales para intentar ayudar a encontrar a su prima, como destacó 'N1 Slovenija'. En julio de 2022 publicó un mensaje en inglés en Instagram que fue compartido miles de veces: "¡Ayuda! Mi primita Julija está desaparecida", acompañado de una imagen de la menor y el enlace a la web en la que Peter coordina la búsqueda: findjulija.com.

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El ciclista, como demuestra aquel llamamiento, ha mantenido públicamente su apoyo a Peter desde la desaparición. Precisamente ese intento del padre por localizar a Julija en Gran Canaria ha devuelto el caso a la primera línea informativa y ha reavivado el interés por las cartas remitidas por Melisa desde España durante el pasado año.

La carta en la que Melisa también carga contra Tadej Pogačar

Entre las 12 cartas que Melisa Smrekar envió a Eslovenia desde España durante 2025, con sellos de Negreira, Sant Cugat del Vallès y Alicante, figura un escrito de seis páginas difundido por los medios locales íntegramente el pasado mes de noviembre. En él, además de acusar a su exmarido de diversos comportamientos que Peter niega rotundamente, la mujer dedica varios párrafos a Tadej Pogačar.

"Peter engaña al público esloveno y extranjero", escribe Melisa, antes de asegurar que el ciclista "también ayuda a difundir las mentiras de Peter". La madre de Julija cuestiona además que el campeón del mundo utilizara su notoriedad pública para apoyar la búsqueda de la menor: "A mí Peter nunca me mencionó a Tadej, al menos yo no lo recuerdo. ¿Supongo, sin embargo, que Tadej Pogačar ha conocido recientemente a Peter Pogačar tan bien como para atreverse a poner en riesgo su nombre y, voluntariamente o no, con la ayuda de su fama, difundir las mentiras de Peter? ¿Y ofrecer dinero?".

Melisa añade después: "Tadej Pogačar no me conoce personalmente para poder juzgar cómo soy ni conoce a Julija para poder determinar, tal vez, que la niña vivía en una situación de angustia". En esa misma carta vuelve a negar cualquier relación entre su desaparición y el grupo espiritual liderado por Lana Praner, al que Peter califica de "secta", insiste en que Julija no desea regresar a Eslovenia y justifica su marcha como una decisión voluntaria. El padre de la niña rechaza todas las acusaciones formuladas por su expareja y mantiene que su único objetivo desde noviembre de 2021 sigue siendo encontrar a su hija.

El equipo con el que buscará su quinto Tour de Francia

Mientras tanto, y al margen de controversias, Tadej Pogačar se centra en trabajar con el equipo con el que intentará conquistar un quinto Tour de Francia. El UAE Team Emirates-XRG volverá a rodearle de profesionales experimentados para controlar la carrera desde el primer día, con Isaac del Toro, Tim Wellens, Nils Politt, Florian Vermeersch, Brandon McNulty, Felix Großschartner y Adam Yates como escuderos del campeón esloveno.

Pogačar afrontará la Grande Boucle con un palmarés difícil de igualar. A sus cuatro Tours de Francia (2020, 2021, 2024 y 2025) suma el Giro de Italia de 2024, dos Campeonatos del Mundo consecutivos (2024 y 2025), el Campeonato de Europa de 2025 y trece Monumentos, además de decenas de victorias en pruebas WorldTour.

Con apenas 27 años, aspira ahora a ampliar un historial que ya le sitúa entre los grandes nombres de la historia del ciclismo. Pero, más allá de los éxitos deportivos, la familia Pogačar sigue esperando encontrar a Julija, quien cumplirá 15 años este mes de julio.