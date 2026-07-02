Lleva más de una semana resistiendo entre los escombros de un edificio en La Guaira, el estado más afectado por el devastador doble terremoto

La última hora de los terremotos en Venezuela, en directo

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La GuairaVenezuela permanece en vilo ante el rescate de Hernán Alberto Gil Flores, el hombre de 44 años, guardia de seguridad, que se ha convertido en un símbolo de supervivencia para el país. Atrapado entre las ruinas de un edificio en Playa Grande, en La Guaira, el estado más afectado por el doble terremoto en Venezuela, es la persona localizada que más tiempo ha sobrevivido bajo los escombros.

Tal y como se puede apreciar en las últimas imágenes llegadas desde el lugar, los bomberos, que durante estos días han estado suministrándole agua a través de una manguera para que resista, mantienen el contacto visual con él y le trasladan indicaciones, como que use unas gafas específicas para proteger sus ojos del polvo de los escombros. De hecho, ya pueden tocar sus manos, pero la operación para liberarlo todavía es sumamente compleja al haber quedado atrapado en una zona de muy difícil acceso, donde cada movimiento conlleva riesgo, por lo que los efectivos de los equipos de rescate involucrados miden cada paso cuidadosamente.

Esperanza en la fase final del rescate de Hernán, atrapado entre los escombros de La Guaira

"Hernán, necesito que mires un poco hacia la cámara. Trata de mantenerte con las antiparras puestas por los escombros que están saliendo", le dicen durante una de las secuencias grabadas que han visto la luz, en las que se aprecia como Hernán gira la cabeza para, en efecto, mirar hacia la cámara, con una mascarilla y una mirada que refleja la gravedad de la situación, con uno de sus ojos visiblemente afectado, con un evidente derrame.

"Se trata de una operación de rescate sumamente compleja. El resultado aún es incierto; no podemos asegurar cómo terminará, pero estamos trabajando con la máxima profesionalidad para lograr el mejor resultado posible", dicen los efectivos desde el terreno.

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Pese a ello, la esperanza se mantiene en La Guaira ante la proximidad del rescate, que afronta su etapa final. Los equipos de rescate sienten que están ya muy cerca y, tras siete días resistiendo, esperan liberarle de los escombros del doble seísmo de magnitud 7,2 y 7,5 que ha causado la tragedia en Venezuela.

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Aprisionado por unas 140 toneladas de escombro, durante todo este tiempo, –unas 105 horas desde que comenzó el rescate–, han estado trabajando los rescatadores de hasta seis países; unas 350 personas mano a mano para sacarlo del lugar.

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Más de una semana atrapado bajo los escombros del doble terremoto en Venezuela

Su caso, convertido en un símbolo, ha trascendido fronteras y es también ejemplo de la colaboración y la lucha internacional frente al desastre. No en vano, fue Nayib Bukele, presidente de la República de El Salvador, uno de los que primero informó de su localización con vida entre los escombros.

“Nuestros equipos han logrado llegar hasta Hernán Alberto Gil Flores, de 44 años, quien permanece atrapado entre los escombros, en el centro comercial Galerías Playa Grande. Ya se estableció contacto con él. En este momento, se le está suministrando agua a través de una manguera mientras continúan las labores para lograr su rescate”, contó, antes de añadir: “Seguimos trabajando sin descanso y con la esperanza de ponerlo a salvo. Fuerza, Venezuela”.

Ahora, tras todo ese tiempo, esa lucha incesante por liberarlo con vida continúa con todos los esfuerzos puestos, en esta fase final, en sacarlo con vida.