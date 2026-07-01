Alberto Rosa 01 JUL 2026 - 19:51h.

Los dos individuos han logrado subir al pináculo del icónico rascacielos y ya han sido detenidos

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Dos personas enmascaradas han escalado este miércoles sin autorización ni equipo de protección el Empire State Building de Nueva York hasta llegar a la cima del icónico edificio. Desde el pináculo, la pareja ha desplegado una pancarta con un mensaje en favor de la paz.

El incidente ha atraído rápidamente la atención de autoridades, transeúntes y visitantes del famoso rascacielos. Imágenes captadas desde un helicóptero muestran a ambas personas vestidas de negro y enmascaradas, agarradas al pináculo del edificio mientras sostenían una lona negra con letras blancas.

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Los sospechosos han sido identificados a través de sus redes sociales como Angela Nikolau e Ivan Beerkus. Tras desplegar la pancarta, una de las personas se arrodilló y aparentemente propuso matrimonio, posteriormente se besaron.

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La frase escrita en la pancarta

En la pancarta desplegada por los manifestantes se podía leer: “Cuando el poder del amor vence al amor al poder, el mundo conoce la paz”. Por el momento se desconoce cómo ambas personas han logrado acceder a la parte más alta del Empire State ni qué medidas de seguridad han logrado evadir para llegar al icónico edificio.

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El Departamento de Policía de Nueva York ha confirmado el arresto de los dos escaladores. Se desconoce qué cargos podrían enfrentar por escalar el icónico edificio.

El Empire State Building es uno de los rascacielos más emblemáticos del mundo y uno de los símbolos más reconocibles de Nueva York. Fue inaugurado en 1931 y, con sus 443 metros de altura hasta la punta de la antena (381 metros hasta la azotea), fue el edificio más alto del mundo durante casi 40 años. El edificio recibe millones de visitantes cada año gracias a sus observatorios panorámicos y es un icono de la arquitectura estadounidense y de la cultura popular, apareciendo en numerosas películas, series y obras de ficción. Escalar el edificio sin autorización puede suponer una infracción grave.