Raquel Noya A Coruña, 17 OCT 2026 - 18:29h.

César Ramos e Isaac Rey Temes han recuperado un álbum infantil que presentaron a un concurso y que prácticamente se ha agotado en una semana

‘A aventura da formiga Rodriga’ es su libro infantil “ideal” y contiene ilustraciones artesanales, hechas a lápiz y lápices de colores, sin inteligencia artificial

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César Ramos e Isaac Rey Temes han tardado 16 años en publicar un cuento infantil que imaginaron juntos para presentarse a un concurso y que, tras quedarse a las puertas de un premio, fue “olvidado” en un cajón. Pero la espera ha merecido la pena. Estos dos amigos de A Baña, A Coruña, compadres y padrinos de los hijos del otro, acaban de ver convertido en libro aquel proyecto compartido a través de: A aventura da formiga Rodriga, una historia que ya ha sorprendido a sus propios creadores por la acogida que está teniendo.

“Ahora que los dos somos padres, tenemos que hacerlo”, le propuso César a Isaac cuando decidieron recuperar el proyecto. Dicho y hecho. El maestro y director del CEIP Barrié de la Maza de Santa Comba y el veterinario e ilustrador, que reside actualmente en Cee, han conseguido publicar un álbum que combina una historia sobre la búsqueda del propio camino con ilustraciones realizadas íntegramente a mano, sin recurrir a la inteligencia artificial.

Un cuento nacido de las aulas

La idea surgió cuando César Ramos, licenciado en Magisterio de Educación Física, trabajó durante un año como maestro de Educación Infantil en Brión. Aquella experiencia despertó su curiosidad por entender por qué algunos cuentos conseguían captar la atención de los más pequeños con más intensidad que otros.

“Se me dio por analizar por qué unos libros les gustan y otros no”, recuerda César a Informativos Telecinco. Su conclusión fue que los niños conectan especialmente con los animales, disfrutan de las historias con musicalidad y repeticiones y agradecen que las ilustraciones les ayuden a seguir el relato.

Con esas ideas en mente, César se puso a escribir e Isaac asumió la parte gráfica. Ambos prepararon el álbum para presentarlo a un concurso de cuentos ilustrados. No ganaron, pero el proyecto tampoco desapareció del todo: quedó guardado durante más de tres lustros, a la espera de una nueva oportunidad.

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El momento llegó el año pasado, cuando los dos amigos decidieron que había llegado la hora de compartir su trabajo. La editorial Apuleyo se interesó por la propuesta y, tras un nuevo periodo de espera, A aventura da formiga Rodriga ya está en las librerías.

Dibujos hechos a mano en plena era de la IA

Uno de los rasgos que distinguen el libro es el trabajo artesanal de Isaac Rey Temes. Cada ilustración está elaborada a lápiz y con lápices de colores, sin imágenes generadas mediante inteligencia artificial ni recursos informáticos para sustituir el dibujo manual.

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“Todos los dibujos son hechos a mano, no hay nada de inteligencia artificial”, recalca César. Un detalle que, según sus autores, está contribuyendo a que el álbum conecte con lectores de distintas edades, tanto niños como adultos.

La respuesta inicial ha superado sus expectativas. Antes de que la editorial haya comenzado su campaña de promoción y distribución, los autores aseguran que vendieron más de 40 ejemplares durante las primeras 24 horas y que la primera tirada está prácticamente agotada.

“Nos sorprendió bastante el éxito que está teniendo” reconocen. La historia y las ilustraciones están encontrando así su público incluso antes de que comiencen las presentaciones que los creadores prevén organizar antes de Navidad.

Una hormiga que aprende de sus experiencias

La protagonista del cuento es Rodriga, una hormiga que emprende un recorrido para descubrir cuál es su verdadera vocación. A través de sus vivencias, el personaje comprende que aquello que parecía un fracaso también puede convertirse en una oportunidad para aprender y avanzar.

El álbum aborda cuestiones como la autoestima, la perseverancia, la resiliencia, la curiosidad y la libertad para elegir el propio camino, invitando a los más pequeños a explorar posibilidades, sin olvidar que incluso los caminos que parecen equivocados pueden ayudar a encontrar el destino propio. También pone el foco en la igualdad, el respeto por las diferentes profesiones y la importancia de reconocer que cada persona tiene capacidades que aportar.

La elección de una hormiga como protagonista tiene, además, una conexión musical con César. El maestro es un admirador declarado de Extremoduro y de Robe Iniesta, y fue precisamente mientras escuchaba una canción del grupo cuando surgió la idea de “la hormiguita”. Una estrofa de ese tema, de hecho, aparece al final del libro.

La publicación tiene también un significado personal para el escritor, que ha querido dedicarla a su hermana, fallecida recientemente.

Dos amigos unidos por A Baña y por sus familias

La historia de este álbum está ligada también a la relación entre sus creadores. César Ramos, natural de San Vicente de A Baña, e Isaac Rey Temes, nacido en Marcelle, comparten generación —ambos nacieron en 1981—, raíces barcalesas y una estrecha amistad que se ha extendido a sus respectivas familias.

Son compadres y padrinos cruzados: César es padrino de Xoán, uno de los hijos de Isaac, mientras que el ilustrador es padrino de Moraima, la hija de César. Una complicidad que ahora suma un nuevo capítulo con la publicación de su primer cuento conjunto.

Para César, que también es coautor junto a Francisco Villaverde de Crónica dos Campamentos do Val de Barcala y obtuvo el segundo premio de relato corto del Certamen Avelino Díaz el pasado julio, el álbum supone un paso más en su faceta literaria. Actualmente trabaja en una novela.

Mientras tanto, los autores ya preparan los próximos encuentros con sus lectores. La asociación de familias del CPI de San Vicente de A Baña, la asociación Gazafellos do Val y la librería Ler de Santa Comba y Cee han mostrado interés en acoger presentaciones. El libro guarda, además, un guiño a su tierra: en la ilustración de la contraportada aparece la Obra Pía de A Baña, donde se encuentran la capilla y la biblioteca de San Vicente.