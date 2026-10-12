Raquel Noya Lugo, 12 OCT 2026 - 19:30h.

La cantante británica y el director de cine estadounidense han reaccionado a un vídeo que el músico gallego grabó en la catedral de Mondoñedo

Cupeiro prepara un espectáculo único para el templo, con entradas agotadas y el órgano de la catedral como uno de sus protagonistas

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El artista gallego Abraham Cupeiro, reconocido mundialmente por recuperar y reconstruir instrumentos de la antigüedad y, además, tocarlos con una majestuosidad única, ha conseguido llamar la atención de miles de espectadores a lo largo de su carrera, pero si de alguna se puede sentir especialmente orgulloso es de las últimas interacciones recibidas desde el otro lado del Atlántico. Annie Lennox y Spike Lee, han reaccionado a algunos de los vídeos que el músico ha publicado desde la catedral de Mondoñedo para promocionar un espectáculo que se celebrará el próximo 18 de octubre y que forma parte de la gira en la que se encuentra el artista gallego. Las publicaciones, grabadas en el interior del templo con algunos de sus llamativos instrumentos, han tenido una importante repercusión en redes sociales, con millones de reproducciones y decenas de miles de comentarios, entre los que se encuentran los de las dos estrellas internacionales.

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Tanto la cantante británica como el director norteamericano comentaron el vídeo que anuncia el segundo pase para el 18 de octubre (tras haberse agotarse las entradas del primer concierto en menos de una semana). Ella con un breve pero contundente "Glorious sound" ("sonido glorioso"), mientras que Spike Lee de dejó un mensaje más personal: "I have a beautiful music on repeat. I will go to bed at peace", asegurando que tenía esa música sonando en bucle antes de irse a dormir.

"Me hizo ilusión, la verdad", reconocía Cupeiro en El Progreso al recordar la reacción de Lennox, la primera de las dos. El músico de Sarria cuenta además con el director estadounidense entre sus seguidores habituales en redes sociales. Según explican desde su equipo, Spike Lee participa incluso en algunos de sus directos de Instagram.

Millones de reproducciones

Los vídeos, que se han hecho virales y tienen más de un millar de comentarios positivos, forman parte de la promoción de O latexo das catedrais, un espectáculo creado expresamente para la catedral de Mondoñedo. Las publicaciones realizadas en abril y septiembre han alcanzado alrededor de dos millones de reproducciones, mientras que el último vídeo, publicado el 28 de septiembre, suma ya 1,5 millones de visualizaciones.

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Cupeiro grabó estas piezas en el interior del templo mindoniense, utilizando instrumentos antiguos y aprovechando la propia acústica del edificio como parte de la propuesta.

La repercusión llega además después de que el músico gallego ya haya trabajado para Hollywood. Cupeiro participó en la banda sonora de Gladiator II, lo que le permitió llevar sus instrumentos y su particular forma de entender la música hasta una producción cinematográfica internacional.

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Un concierto creado para la catedral de Mondoñedo

O latexo das catedrais, cuyas entradas ya están agotadas, podrá verse el 18 de octubre, coincidiendo con las fiestas de San Lucas, en dos pases, a las 17:00 y a las 19:30 horas. El espectáculo no será un concierto convencional. La propia catedral, sus espacios y su acústica forman parte de una propuesta que pretende recuperar la memoria sonora del edificio a través de la música y las imágenes.

Para la ocasión, Cupeiro estará acompañado por Davide Salvado y Matthew Ward, en las voces; Alba Barreiro, al arpa; Manuel Lorenzo, al violonchelo, y Sabela Caamaño, al acordeón y al órgano de la catedral. Precisamente el órgano tendrá un papel destacado por su vinculación directa con el templo y con su historia.

La expectación por el espectáculo ha sido tan elevada que las entradas para el primer pase se agotaron en menos de una semana y los dos pases cuentan con el aforo completo desde hace meses. El polifacético músico gallego, que reúne ya más de 180.000 seguidores en Instagram, continuará después con su agenda internacional. El 11 de noviembre actuará en Río de Janeiro y el 10 de diciembre viajará hasta Los Ángeles.