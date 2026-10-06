Raquel Noya A Coruña, 06 OCT 2026 - 18:30h.

‘Hijas de Lilith’ es una novela de fantasía ambientada en Galicia que recupera un linaje de mujeres marcadas por la magia, el silencio y la herencia del patriarcado

Hablamos con su autora, María Nieto (1979) que asegura haberse “reconciliado” con su herencia familiar “fundamentada en las bases del patriarcado”

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Una casa familiar de Fene (A Coruña) guarda un secreto que ha pasado de generación en generación durante cuatro siglos. Allí regresa Amanda después de perder a su madre y, pocos días después, a su abuela. Lo que comienza como el regreso a una vivienda cargada de recuerdos se convierte en el descubrimiento de una historia de brujas, magia y mujeres que durante generaciones tuvieron que aprender a esconder parte de sí mismas.

Es el punto de partida de ‘Hijas de Lilith’, la segunda novela de la escritora María Nieto, publicada el pasado 14 de septiembre que se encuentra en plena gira de presentaciones. Se trata de una historia de fantasía cotidiana que utiliza el misterio y lo sobrenatural para hablar también de una realidad mucho más terrenal: el papel que el patriarcado ha impuesto históricamente a las mujeres y la resistencia de las nuevas generaciones a seguir ocupando un segundo plano.

“Todo lo que tiene que ver con el feminismo está presente en mis obras”, explica Nieto. En esta ocasión, esa mirada atraviesa la historia de la familia Alén, un linaje de mujeres que arrastra desde el siglo XVI una maldición relacionada con la división de su magia para intentar pasar desapercibidas.

Cuatro siglos de secretos en una familia de mujeres

La historia de las Alén se remonta a 1560. Según la trama, Astrid, una de las antepasadas del linaje, decidió dividir la magia de la familia entre sus dos hijas gemelas para protegerlas y mantener oculta su verdadera naturaleza. Una heredó la luz y otra la oscuridad. Desde entonces, cada generación ha cargado con las consecuencias de aquella decisión.

Amanda será la encargada de enfrentarse ahora a ese pasado familiar. Al regresar a Fene tras las muertes de su madre y su abuela, los objetos de la casa, los recuerdos de su infancia y las personas vinculadas a su familia comienzan a revelar una historia que permanecía oculta.

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La casa, el bosque, la lluvia y el cementerio se convierten así en parte de un universo en el que la tradición gallega y lo sobrenatural conviven con normalidad. Las ánimas, la Santa Compaña, el agua de San Juan, los maios o los remedios populares forman parte del imaginario sobre el que Nieto construye su propia mitología. La autora también ha creado un lenguaje mágico propio a partir del gallego, el castellano, el latín y el gaélico.

Las nuevas generaciones ya no están dispuestas a ser complacientes

De las brujas perseguidas a las mujeres que no quieren desaparecer

Aunque ‘Hijas de Lilith’ está planteada como una novela de fantasía y entretenimiento, María Nieto utiliza ese universo para abordar cuestiones relacionadas con la desigualdad y la posición de las mujeres. “En esta segunda novela, que es una historia muy disfrutona pensada para el puro entretenimiento, se plantea el autoritarismo del patriarcado y de cómo se ‘obligaba’ a las mujeres a no ocupar espacio”, señala.

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Para documentarse, la escritora ha investigado a fondo la historia de las mujeres acusadas de brujería y las consecuencias que tuvieron que afrontar y sobre esto explica: “Mientras en otros lugares de Europa las llamadas ‘brujas’ se condenaban a muerte, aquí en España eran condenadas al ostracismo, eran expropiadas”, explica.

Nieto pone el foco en un perfil que, según su investigación, se repetía entre algunas de aquellas mujeres: tenían independencia económica y estaban socialmente bien vistas y valoradas. “Solían ser mujeres independientes, con una profesión, con dinero, con propiedades… muy integradas en su entorno social, que molestaba que se salieran del marco establecido por el patriarcado”, relata.

Esa parte histórica sirve como espejo para la ficción y para una reflexión que la autora traslada hasta el presente. “Las descendientes de esas mujeres nos hemos cansado de intentar dejar de molestar”, afirma. Y añade: “Las nuevas generaciones ya no están dispuestas a pasar desapercibidas ni a ser complacientes”.

La propia autora relaciona esa idea con el momento actual. “Como contrapartida ha surgido toda una ideología interesada en que las mujeres dejen de ocupar espacio y vivan a expensas de sus maridos, que está ganando mucho terreno y es peligroso”, sostiene.

Una novela sobre la luz y la oscuridad

En la historia, la división entre la luz y la oscuridad tiene también una lectura simbólica. Amanda tendrá que enfrentarse a aquello que durante generaciones se ha intentado ocultar. La rabia, la ambición, la fuerza o el deseo aparecen como partes de una personalidad que las mujeres han aprendido a reprimir. El equilibrio, en el universo de la novela, solo llega cuando se acepta también aquello que incomoda.

El feminismo de la novela también parte de una experiencia personal. “Mi familia era un matriarcado poco común y aun así se me educó para que fuera complaciente”, cuenta Nieto. Escribir la novela le ha permitido, según confiesa, revisar ese legado: “Escribiendo el libro me he reconciliado con mi herencia familiar, fundamentada en las bases del patriarcado”.

Una Galicia mágica como escenario

‘Hijas de Lilith’ se apoya en elementos reconocibles de la cultura y el imaginario gallegos para construir su universo. Fene no es únicamente el lugar donde transcurre la historia: la casa familiar funciona como el centro de un linaje que lleva cuatro siglos intentando proteger sus secretos.

La autora mezcla así misterio, magia, drama familiar y feminismo en una historia en la que las mujeres de distintas generaciones están conectadas por una herencia que no siempre han elegido. “Documentarme para la novela ha sido muy divertido y muy frustrante a la vez por descubrir las injusticias con las que se habían tratado a las mujeres”, reconoce.

‘Hijas de Lilith’, publicada el 14 de septiembre de 2026, tiene 336 páginas, está editada en tapa blanda y tiene un precio de 20,90 euros. La novela, de género fantástico, está distribuida por UDL Libros y ya ha recibido muy buenas críticas y reseñas muy positivas.

En el fondo de la historia permanece una idea: la luz y la oscuridad forman parte de la misma herencia. Y Amanda tendrá que dejar de combatir una parte de sí misma para recuperar el equilibrio. Una metáfora que María Nieto utiliza para contar una historia de brujas, pero también la de varias generaciones de mujeres que ya no quieren esconderse para no incomodar.