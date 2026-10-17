Raquel Noya A Coruña, 17 OCT 2026 - 06:00h.

El podólogo compostelano, con 1,1 millones de seguidores en redes sociales, publica el 27 de octubre un libro que reúne consejos, ejercicios y explicaciones sobre las patologías más habituales

Manuel Vidal defiende que el dolor no siempre está donde se origina el problema y recuerda que unas molestias en los pies pueden afectar al trabajo, la vida social y el bienestar emocional

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Una fascitis plantar puede acabar condicionando mucho más que la forma de caminar; puede impedir salir a correr, disfrutar de una ruta por el monte o incluso dificultar una jornada laboral. "Un problema en los pies te limita en todo", advierte Manuel Vidal, el podólogo compostelano que ha convertido las redes sociales en su principal herramienta para acercar el cuidado de los pies a millones de personas defiende, además, que "el dolor de pies empeora tu salud mental".

Conocido virtualmente como PodoManu, el gallego suma 1,1 millones de seguidores en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Ahora quiere llevar sus explicaciones más allá de las pantallas con Lo que nadie te contó sobre la salud de tus pies, un libro que llegará a las librerías el próximo 27 de octubre en el que reúne consejos, ejercicios y explicaciones sobre las patologías más habituales de manera mucho más detallada que la que podía ofrecer en redes.

"Cuando caminar duele, el mundo se encoge", resume el especialista. Con consulta física en Santiago de Compostela y consultorio online, Vidal salta ahora a las librerías con un objetivo en mente: enseñar a identificar el origen de las molestias de los pies y evitar que los tratamientos se limiten a aliviar temporalmente el dolor, algo que ya venía haciendo en redes y que ahora reúne en una publicación con ejercicios concretos que el lector podrá descargar a través de códigos QR exclusivos.

El error de tratar solo donde duele

Uno de los mensajes que Manuel Vidal quiere transmitir es que el lugar en el que aparece el dolor no siempre coincide con el punto donde se encuentra su causa. En ocasiones, explica, "una molestia en la planta del pie puede estar relacionada con problemas en los gemelos o con la movilidad del dedo gordo".

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Por eso, considera un error centrarse exclusivamente en la zona dolorida sin analizar el funcionamiento del conjunto. También advierte de que aliviar el síntoma sin abordar su origen puede resultar insuficiente e incluso llevar a que el paciente continúe realizando actividades que agraven la lesión.

El podólogo aprovecha la publicación para desmontar algunas creencias extendidas como que el calzado deportivo es malo, que hay que cortarse las uñas redondas o que si estás lesionado, tienes que guardar reposo absoluto. "Las zapatillas deportivas", señala, "probablemente sean uno de los mejores calzados que podemos utilizar" (sobre el calzado incluye, además, la guía más completa que confiesa haber hecho nunca), "las uñas se deben cortar cuadradas" y "ante una lesión tienes que fortalecer la zona y, a lo mejor, reducir actividades de impacto, como caminar o correr, pero es un error quedarse sentado en el sofá todo el día", explica.

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El auge del calzado barefoot, diseñado para favorecer una pisada más natural, también ocupa un espacio en el libro. Vidal distingue entre los modelos con puntera ancha y aquellos que apenas tienen suela y ofrecen muy poca amortiguación. Según explica, hay grados de calzado respetuoso y, si estamos lesionados, "quizás no sea el momento de utilizar un zapato que apenas tiene suela". En esos casos es especialista asegura que necesitamos "cierta amortiguación y, en ocasiones, algo de elevación en el talón". Y añade: "Utilizar calzado barefoot es como meter el pie en el gimnasio y, aunque hay que trabajar la fuerza, debemos hacerlo con sentido", señala el experto.

Una década con dolor hasta volver a subir al Teide

Entre las historias que han marcado su trayectoria y que reúne en su primer libro, Vidal destaca la de una mujer que llevaba diez años sufriendo dolor y que consiguió recuperar la capacidad de caminar gracias al tratamiento y los ejercicios. Tiempo después, la paciente le envió una fotografía desde el Teide. "Fue un momento muy emocionante", recuerda Vidal, que considera que ayudar a una persona a recuperar su autonomía y volver a disfrutar de actividades que había abandonado es una de las mayores satisfacciones de su profesión.

Esa experiencia también refuerza su apuesta por explicar al paciente qué le ocurre y por qué necesita seguir unas pautas determinadas. "Si una persona no está implicada en su recuperación, el tratamiento que le des, sea el que sea, va a ser un fracaso", defiende.

Un libro para ir más allá de los vídeos

La publicación nace precisamente de las limitaciones de las redes sociales para abordar cuestiones sanitarias con profundidad. Frente a los vídeos breves, Lo que nadie te contó sobre la salud de tus pies reúne información sobre biomecánica, factores de riesgo y dolencias como la fascitis plantar, la metatarsalgia, las tendinopatías y los juanetes, entre otras dolencias.

El volumen incluye más de 70 imágenes y más de 20 vídeos a los que se puede acceder mediante códigos QR, con ejercicios y explicaciones para complementar la lectura.

Vidal, quien llegó a la podología después de que su nota de acceso no le permitiera estudiar Fisioterapia, explica (para alegría de sus fans) que no eligió ser podólogo: "La podología me eligió a mí" cuenta. Una elección que terminó convirtiéndose en su vocación y que ahora busca compartir con lectores de todo el pais: porque, como defiende, cuidar los pies también significa cuidar la calidad de vida.