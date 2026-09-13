Raquel Noya Pontevedra, 13 SEP 2026 - 06:29h.

La profesora y compositora gallega escribió 'El eco de la niebla' en solo cuatro meses y medio mientras amamantaba a su primer hijo

La novela, ambientada en la ría de Arousa, acaba de llegar a las librerías y en palabras de la escritora, “no es un thriller convencional”

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Hay noches en las que dormir parece imposible y ocupar el tiempo en algo entretenido resulta mejor opción que quedarse en la cama dando vueltas esperando a que Morfeo decida acogernos en su seno. Hay personas que ‘maratonean’ series, otras a quienes se les da por cocinar, hay quien devora libros o quien decide recuperar una antigua pasión y convertir esas horas en blanco en algo productivo. Esto último es lo que ha hecho Paula Deiros, profesora de música, compositora y madre gallega, que durante la lactancia de su primer hijo escribió una novela de 437 páginas que ha salido a la luz recientemente.

Deiros, nacida en Vilalba en 1986 y afincada en Vilagarcía, acaba de publicar El eco de la niebla, su debut literario con Suma de Letras. Se trata de un 'thriller' criminal ambientado en la ría de Arousa que empezó a escribir de madrugada, mientras amamantaba a su bebé con alta demanda y las noches se le hacían interminables: "Lo escribí en cuatro meses y medio, fue una locura. Las palabras brotaban de mi mente como un géiser", cuenta la autora a Informativos Telecinco.

Paula no era, sin embargo, una escritora improvisada. Había escrito desde joven, participado en certámenes y ganado premios de poesía y prosa, pero nunca se había lanzado de lleno a una novela, hasta la llegada de la maternidad, en la que la inspiración llegó de noche, sin esperarlo y en medio de constantes despertares de su bebé.

Una novela nacida durante el posparto

Su primer hijo, cuenta, nació en 2024. Durante aquellas primeras semanas de lactancia materna exclusiva, el sueño se convirtió en un bien escaso y en mitad de esas noches de vigilia apareció la inspiración. La escritura se convirtió en una vía de escape y también en una forma de canalizar todo lo que estaba viviendo esta gallega que se autodefine como “barrenada” y que asegura tener, desde siempre, mucha facilidad para escribir: “Me sale muy natural”, explica.

Ahora, mientras presenta su primera novela, Deiros acaba de convertirse de nuevo en madre. Su segunda hija tiene apenas tres meses y medio así que, entre presentación y presentación, esta mujer ‘todoterreno’ cuida a dos bebés, amamanta, atiende a los medios, firma libros y, aunque no lo ha confesado, seguramente piense en la gesta de una segunda parte de su novela, que ya le reclaman sus lectores.

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"La conciliación es un invento, no existe"

El eco de la niebla cuenta con una investigación criminal como hilo conductor, pero la autora quiso detenerse también en aquello que ocurre fuera de la investigación: la vida personal de sus personajes, sus pensamientos y las dificultades para compaginar una profesión exigente con la maternidad, muy presente en el libro: "Aprovecho para denunciar muchas cosas, entre ellas la falta de conciliación, es un invento, no existe", asegura la escritora.

Deiros se reconoce afortunada por poder organizarse bien y conciliar gracias a su profesión (es profesora de música), pero considera que esa posibilidad no está al alcance de todo el mundo y lo denuncia de manera sutil en sus páginas: "Tuve mucha suerte de poder conciliar gracias a mi profesión, pero no todo el mundo tiene esa oportunidad y es algo que quise reflejar en la novela", explica. La autora también introduce de forma indirecta otras realidades como el maltrato y diferentes formas de presión: política, mediática y social.

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La novela es “Galicia pura”

El eco de la niebla comienza con el hallazgo del cadáver de una mujer en las aguas de la ría de Arousa. A partir de ahí, Laia Ramuín, psicóloga forense y profesora de Criminología, y Tristán Castro, un subinspector recién llegado a la villa, se enfrentan a una investigación llena de misterios. Pero Galicia no es simplemente el lugar donde ocurre la trama: "La novela es Galicia pura, pero la Galicia actual, con veranos a 40 grados", apunta Deiros.

La autora quería que el paisaje tuviese tanto peso como los personajes, de modo que el mar, la niebla, las leyendas y los rituales gallegos envuelven esta trama en la que también hay pequeños homenajes escondidos entre sus páginas: "Les he puesto apellidos de gallegas ilustres a todos los personajes", revela.

Mucha documentación para no dejar cabos sueltos

Deiros quería escribir un 'thriller', pero no uno de los que se cuentan por miles en las librerías, y aclara: "No es un thriller convencional, es muy emocional", explica.

Es una gran lectora del género y reconoce que disfruta intentando descubrir cómo funciona la mente de un asesino; y al mismo tiempo se declara exigente, con lo que lee y con lo que escribe, así que por eso decidió plantear su propia versión, combinando la investigación criminal con una historia más íntima, fuera de lo común. Para construirla, eso sí, tuvo que dedicar muchas horas a documentarse, que fue, según confiesa, la labor más tediosa del proceso: "Soy muy perfeccionista y exigente, así que me documenté muchísimo, quizás esa fue la parte más laboriosa", reconoce, indicando que incluso llegó a asesorarse con la mismísima policía para que la parte criminal resultase creíble.

"O gustaba mucho o no gustaba nada"

Antes de llegar a las librerías, la novela ya había pasado por las manos de lectores cercanos. Y la reacción le ha dado motivos para ser optimista: "Sabía que o gustaba mucho o no gustaba nada, no habría término medio", asegura.

Ahora, tras haber pasado por Vilagarcía y A Coruña donde hizo sendas presentaciones de la novela, Deiros apunta una nueva parada: será el próximo 16 de septiembre en Vigo, donde firmará ejemplares y se dará a conocer a un público al que promete no defraudar. Para ella, ver su historia convertida en libro sigue siendo algo que está asimilando poco a poco y empieza a creérselo ahora que las opiniones de su entorno están resultando ser muy positivas: "El feedback que estoy teniendo es brutal", asegura. No quiere, sin embargo, lanzar las campanas al vuelo. "Todo es muy positivo, pero tengo los pies muy en la tierra", confiesa.