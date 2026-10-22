El Consistorio comprará el edificio, que iba a ser subastado en noviembre por 1,3 millones de euros

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El Ayuntamiento de A Illa de Arousa, en Pontevedra comprará un edificio de 15 viviendas, que fue decomisado al narcotraficante Marcial Dorado para destinarlo a vivienda pública. El consistorio, gobernado por los socialistas gallegos y el BNG, adquirirán el inmueble por 1,3 millones de euros para "abrir nuevas oportunidades" a personas con dificultades para acceder a una vivienda.

El inmueble, que estaba en manos del Plan Nacional sobre Drogas, iba a ser subastado el próximo mes de noviembre, pero tras el acuerdo ha sido retirado de la subasta y se venderá de manera directa al consistorio local.

La operación contempla un pago aplazado a diez años y la primera anualidad que tendrá que pagar el Ayuntamiento será en 2027. Este edificio, que está situado en la zona de O Xufre, no está terminado completamente, aunque se encuentra en un estado muy avanzado.

Además de esas quince viviendas, cuenta con dos grandes bajos comerciales que, según el gobierno municipal, podrían transformarse también en viviendas.

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"Donde antes hubo dinero del narcotráfico queremos que haya hogares, familias y futuro", ha destacado el alcalde de A Illa de Arousa, Luis Otero.

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El regidor se muestra convencido de que estos 15 pisos permitirán "abrir nuevas oportunidades" para personas con dificultades para acceder a una vivienda.

El Ayuntamiento de Illa de Arousa ya compró otras propiedades de Marcial Dorado

Vivir en A Illa, ha añadido Otero, "es un privilegio pero no puede convertirse en un lujo" y se deben buscar fórmulas para que "nuestra gente no se tenga que marchar para vivir". El regidor asegura ser consciente de que estas quince viviendas "no resuelven todo el problema", pero subraya que "cada paso importa" para garantizar estas oportunidades.

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Este edificio no es la única propiedad vinculada a Marcial Dorado que ha adquirido el Ayuntamiento de A Illa de Arousa en los últimos años. A finales de 2024, el gobierno municipal formalizó la adquisición de otros tres terrenos de Dorado, situados en la Avenida da Ponte, en la zona de Testos y en Monte Outeiro.

Esas parcelas serán destinadas, respectivamente, a construir 70 viviendas sociales, un pabellón de deportes náuticos y un parque público.