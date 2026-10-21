Maitena Berrueco 21 OCT 2026 - 13:03h.

La compraventa se realizará antes de fin de año para alivio de 1.700 vecinos cuyas viviendas perdían la protección en 2028

Euskadi pagará 100 millones para que las viviendas sean públicas y con alquileres asequibles

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San SebastiánAlrededor de 1.700 donostiarras acaban de recibir una noticia tan inesperada como buena: podrán seguir en sus casas, una vez que venzan sus contratos de alquiler asequible, a lo largo de los próximos meses. En una época en la que, pocas veces, las noticias relativas a la vivienda son positivas y se suceden los desahucios, esta es la historia, al revés. Donostia se ha convertido en el escenario de una operación inmobiliaria inédita en el Estado. Por un lado, el fondo de inversión norteamericano Blackstone, en concreto, su filial Testa Homes; en el otro, el Gobierno Vasco. Esta vez, el cuento no va de un fondo de inversión que compra vivienda pública para sacarla al mercado libre y deja a los vecinos sin sus alquileres asequibles y condenados a marcharse.

Esta es la historia de una "negociación difícil" que ha culminado con un pacto de compra de un paquete de las 510 viviendas de protección oficial, en tres bloques, de Bentaberri, en la capital guipuzcoana. El Gobierno Vasco pagará cerca de 100 millones de euros en la adquisición de los inmuebles para que mantengan la calificación de protegidos.

Álex lleva 28 años viviendo en el barrio, "aquí llegamos de recién casados y aquí hemos tenido a nuestras hijas", esta familia nunca imaginó tener que marcharse de su casa, pero "la incertidumbre" iba incrementándose a medida que se acercaba la fecha en la que los inmuebles perderían su carácter de viviendas protegidas: noviembre de 2028.

El acuerdo de compraventa y que el Gobierno Vasco se haya hecho con la titularidad de un paquete tan grande de viviendas es para este vecino, "un hito" que demuestra "la habilidad" del Ejecutivo para "torcer el brazo a un fondo buitre". Álex solo espera que la alegría de la que disfrutan ellos ahora, puedan compartirla otros ciudadanos que pasan por situaciones similares y que "esto sirva de palanca para desbloquear otros conflictos".

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"Algo iba a ocurrir, teníamos miedo"

Este medio millar de viviendas dejarán antes de final de año de estar en manos del fondo de inversión para retornar al parque público de alquiler asequible. El anuncio del Gobierno Vasco de comprar 510 viviendas de Bentaberri, en Donostia a una filial del fondo de inversión norteamericano Blackstone alivia a los cerca de 1.700 residentes, “muchos de los cuales llevan 30 años echando raíces aquí”, y que vivían con temor la cuenta atrás para la pérdida de la protección de sus pisos, prevista para noviembre de 2028.

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A partir de esa fecha, estas viviendas era previsible, que fueran a pasar al mercado libre. "Desde hace años íbamos realizando una renovación tácita cada año del alquiler", explica Álex que reconoce que "todos éramos conscientes de que algo iba a ocurrir una vez que finalizara la protección de nuestras viviendas", en noviembre de 2028. El miedo cundió entre los residentes ante un futuro incierto, en el que muchos se veían ya fuera de sus casas.

Bentaberri es un barrio levantado sobre una antigua zona industrial de la capital guipuzcoana, una zona regenerada con comercios y un "gran ambiente de barrio", pero también "una zona jugosa" para inversores dispuestos a hacer negocio con la vivienda. La alegría tras conocer esta operación de compraventa se ha extendido rápidamente entre los vecinos: "Mucha alegría. mucha satisfacción, ni te lo imaginas", cuenta.

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La negociación, admiten desde el Ejecutivo, “ha sido difícil” y “ha durado meses”. El Gobierno Vasco ha comprado este medio millar de viviendas por un precio similar al de viviendas de protección oficial. La operación se ha cerrado por unos100 millones de euros; es decir, unos 196.000 euros por vivienda. La firma del contrato de compraventa entre el Gobierno Vasco y Testa Homes está prevista para finales de este año.