En pleno centro de la ciudad se produjeron enfrentamientos con cargas policiales, lanzamiento de objetos, barricadas y quema de contenedores

La visita de Santiago Abascal a A Coruña termina con cargas policiales contra los manifestantes que protestaban por su presencia

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A CoruñaA Coruña amanece hoy con la resaca de una auténtica jornada de tensión. Anoche, una protesta contra la actuación policial en el acto de Vox horas antes, durante el mediodía, volvía a terminar con nuevos altercados.

Repitiéndose escenas previas, los antidisturbios cagaron contra los últimos manifestantes, que se enfrentaron a los agentes con barricadas, lanzamiento de objetos y quema de contenedores; una auténtica batalla campal con carreras, persecuciones y cortes de calles en el centro de la ciudad que se extendieron hasta bien entrada la noche.

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Varios policías y manifestantes heridos en una noche de tensión y disturbios en A Coruña

Lo ocurrido se produjo en las últimas horas de una jornada de mucha agitación en las calles. Y todo empezó en la Plaza de María Pita a mediodía con una contundente y criticada actuación policial para dispersar la concentración contra un acto del líder de Vox, Santiago Abascal.

Su presencia motivó una concentración de rechazo y fue en ese contexto en el que empezó todo con las primeras cargas policiales, con manifestantes y policías heridos, y también dos detenidos. Sin embargo, la tensión no terminó ahí: ya por la tarde, colectivos antifascistas convocaron una concentración de repulsa por la actuación policial de la mañana que también terminó, ya entrada la noche, en disturbios.

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Con nuevas cargas policiales, lanzamiento de objetos y contenedores quemados, la tensión no cesó en A Coruña. En los enfrentamientos, los manifestantes crearon trincheras con vallas de obra y respondían a las cargas con lanzamientos de fuegos artificiales a los agentes, que respondieron con el uso de la fuerza.

Reinando el caos en las céntricas calles, la ciudad se vio de repente sumida en una batalla campal. Lo que empezó con una manifestación en contra del acto de Abascal que en principio era pacífica, terminó en puro descontrol, con la policía interviniendo y los manifestantes respondiendo, como durante la mañana, cuando también se vieron lanzamientos de sillas y bengalas en la Plaza de María Pita.