Vox coloca de número dos por Madrid a la negociadora de sus pactos con el PP, Montse Lluis

Montse Lluis ha dirigido la entrada de Vox en los gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía

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El líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, llevará como número dos por Madrid en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre a la negociadora de los pactos y gobiernos autonómicos con el PP, Montserrat Lluis, actual secretaria general adjunta del partido.

Como número tres acompañará a Abascal y Lluis el portavoz de Vox por Ceuta, Juan Sergio Redondo, mientras que la actual portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ocupará el cuarto puesto y de cinco irá concejal en el Ayuntamiento de Madrid y medallista olímpico, Cristian Toro, han confirmado a EFE fuentes de la formación.

El Comité Ejecutivo Nacional (CNE), máximo órgano del partido entre asambleas, ha dado este lunes el visto bueno a las candidaturas con las que Vox concurrirá a los comicios del 29N, en las que destaca también como número uno por Ávila el portavoz nacional de Seguridad e Inmigración, Samuel Vázquez.

¿Quién es Montserrat Lluis?

La cúpula de Vox ha apostado para liderar sus candidaturas por perfiles que pueden capaces de amplificar los ejes de su programa, de la inmigración a la seguridad ciudadana y que pueden desempeñar un papel central en la negociación de posibles acuerdos postelectorales.

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Es el caso de la número dos por Madrid, Montserrat Lluis, quien hasta ahora ha conducido los pactos territoriales alcanzados con el PP y dirigido la entrada de Vox en los gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

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Licenciada en Ciencias de la Información, se ha consolidado así como una de las figuras políticas clave y de máxima confianza de Abascal.

Lluis lleva vinculada a Vox desde abril de 2022 cuando, tras las elecciones autonómicas de Castilla y León, fue nombrada directora general de Coordinación e Interacción Social en la Junta de Castilla y León y jefa de gabinete del entonces vicepresidente de la comunidad, Juan García-Gallardo, ahora fuera del partido.

Miembro del Comité Ejecutivo Nacional desde 2024

En 2023 se incorporó a la estructura nacional del partido al ser requerida para ello por Abascal para hacerse cargo de la coordinación de las negociaciones para la formación de gobiernos tras las elecciones autonómicas y municipales de ese año.

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Desde ese momento ha sido vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno y Coordinación Parlamentaria y, a partir de enero de 2024, miembro del Comité Ejecutivo Nacional.

La figura de Juan Sergio Ramos, que va como número tres, ha cobrado relevancia especialmente desde la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio en Ceuta.

Desde 2019 es el líder y portavoz de Vox en la Asamblea Autonómica de Ceuta y con su designación reafirma sus mensajes contra la inmigración irregular, unido a la seguridad, con la elección de Samuel Vázquez como cabeza lista por Ávila.