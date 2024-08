La actriz Kira Miró confiesa que ha sufrido bullying: "No hace falta perdonar, pero sí pasar página"

"Yo lo viví, como gente, en mis carnes. Por suerte para mí, no me ha hecho... me ha hecho ser más poderoso , creo, más fuerte. Hice amistades muy bonitas, tengo una profesión muy bonita y creo que si a alguien le hizo mal serían los que lo hacían. Entonces, si puedo lanzar otro mensaje es que a los que lo padezcan, que le den la vuelta, que el humor es muy poderoso para eso, es una herramienta muy poderosa y que los que van a perder son los que lo hacen", ha reivindicado durante el estreno, destacando la importancia de pedir ayuda si alguien se ve en un caso similar.

Y ha sido tras el alegato del actor cuando Kira, de forma totalmente inesperada, ha confesado que ella también sufrió buylling hace años: "Hay mucha gente que ya lo hemos pasado también. Yo sí, vamos, yo mucho, muchísimo" ha reconocido. "No lo he contado de momento, pero ya lo contaré. Mucha soledad, de pequeña, y no entiendes por qué, porque tú no haces nada para sentir esa soledad" ha revelado emocionada.