Un joven con laminopatía comparte su reencuentro privado con la reina Letizia: “Espero que se lo cuentes a tus seguidores”

Andrés es uno de los 100 enfermos de laminopatía que existen en el mundo

El joven ha compartido a través de sus redes sociales el especial reencuentro nueve años después con la reina Letizia

La Reina Letizia, sobre las enfermedades raras: "La prevención está vinculada al acceso en equidad a los tratamientos"

"Hoy he vivido uno de los días más especiales de mi vida", publicaba durante la tarde de ayer en su perfil de Instagram Andrés Marcio, un joven con laminopatía, tras conocer a reina Letizia.

Andrés se dedica a visualizar su enfermedad rara a través de sus redes sociales, en las que ya acumula unos 14.000 seguidores. En su biografía se describe como "1 de los 100 elegidos con laminopatía en el mundo".

Se trata de una patología que causa distrofia muscular congénita, caracterizada por la ausencia de adquisiciones motoras, pérdida de control cefálico, insuficiencia respiratoria y anomalías cardíacas.

Un vídeo especial

Como en todos los vídeos, Andrés comenzaba saludando a sus seguidores con su característico: "Ey, tú". Y este no iba a ser menos, contaba con la compañía de la reina.

"Hoy estoy en un sitio especial, pero espera... ¿Qué sitio era? No me acuerdo bien", se preguntaba con ironía Andrés. Era la reina quien le seguía la broma: "¿Cómo que no te acuerdas? Estás aquí conmigo, que has venido a charlar y a contarme como estás. Espero que se lo cuentes a todos tus seguidores". A lo que apuntaba Andrés ilusionado: "Por su puesto, ya me acuerdo".

El recuentro nueve años después

"Todavía no me lo creo, pero sí, hoy me ha recibido la reina", expresaba el joven. Hace 9 años que se conocieron por primera vez, en lo que fue un encuentro muy especial. Andrés acudió al senado para dar un discurso por el Día Mundial de las Enfermedades Raras, con el que la reina se emocionó. Y ayer, se han reencontrado casi una década después.

La vida del joven ha cambiado desde entonces, y no ha dudado un momento en ponerle al día. "Le he estado contando que estudio periodismo igual que ella y como han sido estos años desde que conocimos".

"Si estás viendo esto, muchas gracias por recibirme. Me ha hecho muchísima ilusión y me lo he pasado genial", agradecía Andrés a Letizia. Tampoco ha dudado en hacerlo a sus seguidores. "Nada de esto hubiera sido posible sin vuestro apoyo. Os quiero mucho", finalizaba el vídeo.

